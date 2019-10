"Mejor no se hubiesen presentado": presidente de Veracruz criticó a sus jugadores por protesta ante Tigres

La crisis institucional que vive Veracruz , no permite que sus jugadores estén al día en los pagos y ello los llevó a protestar de forma singular: se quedaron sin moverse cuatro minutos en el partido ante Tigres y les encajaron dos goles. Tras esa acción, el presidente de Tiburones Rojos pegó el grito en el cielo y disparó fuerte contra los jugadores.

"Los jugadores están en todo su derecho, pero fuimos otra vez la burla nacional y mundial", dijo Fidel Kuri quien consideró que el árbitro no debió permitir que los jugadores de Veracruz no se movieran en el campo de juego.

"Fue un tema antideportivo del árbitro, porque cuando no quisieron jugar, se tuvo que haber detenido el partido. Los jugadores no debieron venir a hacer el ridículo".

Y agregó: "Era mejor que (los jugadores) no se hubieran presentado y se acababa la película de un año de que, según dicen, Veracruz pone en vergüenza a la liga".

Se defendió de la crisis



Kuri, actual presidente de Veracruz, aseguró que a pesar de los 14 años que tiene al frente, la crisis que vive el club viene desde antes. "Realmente esto tiene muchos años. Incluso antes de Fidel Kuri en Veracruz. Yo puedo hablar por 14 años, que son los que nos hemos mantenido en la liga con muchos problemas. No es Kuri, es el Veracruz de atrás y hoy tengo que pagar los platos rotos. Lo que más me preocupa es que la afición este pagando con un futbol que no se merece".

