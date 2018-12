Encaje perfecto: los halagos de Sergio Markarián tras el fichaje de Yotun por Cruz Azul

Yoshimar Yotun fue anunciado este jueves como refuerzo para el Clausura 2019 del Cruz Azul. El peruano llega procedente del Orlando City de la MLS, con una serie de halagos en la espalda. A estos se les sumó los de Sergio Markarían, exentrenador de la Selección Peruana.

El uruguayo conversó con Record y dejó claro su gusto por 'Yoshi'. "Es un jugador rápido, muy veloz, agresivo para marcar, de muy buen pase. Y a esta altura con un Mundial encima, es cada vez un jugador más formado", explicó.

"Es buena opción para Cruz Azul. No tendrá ninguna complicación para adaptarse. No sé en qué posición lo vayan a utilizar, pero no creo que tenga complicaciones, porque es un jugador que se va a adaptar a dos o tres posiciones seguras en el equipo”, agregó.

Markarían tomó las riendas de Perú y contó con Yotun para resguardar la banda izquierda, en ese entonces como latera.

“En ese entonces alternaba como cuarto volante exterior por izquierda, a veces en posición de lateral izquierdo. Lo convocamos a la selección en un intento de acrecentar la cantidad de jugadores con los que podíamos contar en un momento en que no había muchos elementos con experiencia. Rápidamente se adaptó a la selección, fue titular, primero como lateral izquierdo y después como contención", explicó.

Desde agosto del 2017, el polifuncional futbolista de 28 años jugó por Orlando City y, desde esa fecha, acumuló 32 partidos, 5 goles y 14 asistencias. Yoshimar Yotún, anteriormente, vistió las camisetas de José Gálvez, Sporting Cristal, Vasco da Gama y Malmo.