¡Estaba solo! Matheus Uribe se perdió el primero del América vs Cruz Azul , tras no rematar con fuerza un excelente balón que le quedó prácticamente en el área chica. El volante colombiano le peg´mordido' y el esférico fue controlado por José de Jesús Corona. 'Águilas' y 'Azules' se miden en el Azteca por la final del Apertura 2018 Liga MX.



Nada más a los dos minutos de iniciado el complemento, Roger Martínez encaró y desbordó de gran forma por la banda derecha, y luego sacó un buen centro que llegó al botín derecho de Uribe, pero su disparo finalmente no llevó la fuerza necesaria para inflar las redes 'celestes'.

América y Cruz Azul se enfrentan por la primera final del Apertura 2018 de la Liga MX en el Estadio Azteca, en busca del título del certamen. Los dos equipos fueron los mejores en la fase regular. Mientras que la 'Máquina Cementera' avanzó a la liguilla final como líder, con 36 puntos, los 'Azulcremas' clasificaron en el segundo casillero, con 33 unidades.



Previo a la final, América dejó en el camino a Toluca y a Pumas. Y Cruz Azul eliminó a Querétaro y Monterrey. En las estadísticas, de un total de 173 enfrentamientos, las 'Águilas' ganaron 63 veces, los azules vencieron en 51 ocasiones y hubo 59 empates.