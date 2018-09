A través de YouTube nos podemos enterar de todo referente al mundo del fútbol: desde los últimos tremendos regates de Neymar en PSG hasta los recientes golazos de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona. El que se ha llevado todas las miradas en las últimas horas ha sido el delantero del Pumas, Juan Manuel Iturbe , aunque no necesariamente por una gran actuación.

Resulta que el pasado martes, el conjunto felino se vio las caras ante Tampico Madero por una nueva jornada del Apertura 2018 de Copa MX. A los 60', el atacante paraguayo fue cambiado por Pablo Barrera y lo que hizo luego se volvió viral.

Al salir del cambio ni siquiera le respondió el saluda a su capitán, le hizo un feo gesto a su entrenador, David Patiño, y terminó por insultar a este último en la banca de suplentes. Las imágenes de Iturbe fueron subidas a YouTube y ya tienen miles de vistas.

Es más, hasta el mismo técnico fue preguntado en rueda de prensa por el incidente, pero evitó hablar al respecto. "No quiero hacer comentarios. Se resolverá de forma interna", dijo.

Quien sí tuvo palabras por lo hecho fue el mismo Iturbe, ex Roma. "Quiero pedir disculpas a mis compañeros y CT. No fue mi intención, la impotencia de querer seguir jugando me llevo a reaccionar así, estoy en una situación de querer recuperar el nivel luego de la lesión. Solo fue una calentura ahora a pensar en lo que viene", apuntó en su cuenta oficial en Twitter.