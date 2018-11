Siempre, Diego. Queda claro que Maradona siempre tiene que ser el centro de atención y sus intentos por llamar la atención lo confirman. Esta vez fue en la primera final de Segunda División con Dorados ante Atlético San Luis, donde el argentino volvió a ser noticia. Ya es viral en YouTube.

El 'Pelusa' se la agarró con el periodista León Lacanda y terminó pidiéndole a sus ayudantes que se lo llevaran cuando el reportero insistía con las preguntas.

"¿Qué sentís por estar en al final?", preguntó Lacanda. Todo iba bien, hasta la respuesta de Maradona.

"Me gustaría que se den cuenta de que vinimos a trabajar, que no vinimos de vacaciones. Porque yo los miro a ustedes, y creyeron desde primer momento que nosotros veníamos a veranear. Yo no vengo de varaneo, estoy en la final de la liga", dijo Diego.

El periodista continuó con las consultas sobre si "había callado muchas bocas" con el buen momento de Dorados. Nuevamente, Maradona, encendido, dijo: "Sí, la tuya por ejemplo".

Los Dorados de Sinaloa se apoyaron en un gol de Edson Rivera para vencer 1-0 a San Luis el jueves, en el choque de ida por la final de la segunda división local, del que Maradona fue expulsado en los descuentos.