El Real Madrid de José Mourinho buscará volverse a meter en la lucha por la cima de la tabla este domingo 18 de octubre de 2026 cuando reciba al Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu. Este electrizante duelo correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27 promete emociones fuertes, ya que los merengues están obligados a sumar de a tres para no perderle pisada al líder del torneo español FC Barcelona, mientras que el conjunto blanquirrojo quiere aprovechar el trajín de la plantilla de la ‘Casa Blanca’ tras el exigente triunfo 4-3 que consiguieron en su visita a la Roma por la fase liguera de la Champions League de mitad de semana. Si te preguntas dónde ver el partido Real Madrid — Sevilla online y en directo, la opción principal en España es la señal exclusiva de Movistar Plus+. El canal específico Movistar LALIGA TV realizará una cobertura completa desde la previa del encuentro con análisis detallados, estadísticas en tiempo real y entrevistas a los protagonistas antes del pitazo inicial programado para las 21:00 hrs (horario peninsular). Además, los usuarios que prefieran disfrutar del evento desde sus dispositivos móviles, tabletas o Smart TV podrán hacerlo mediante la aplicación oficial de Movistar, garantizando una retransmisión en alta definición.

Encuentro de alta intensidad entre Real Madrid y Sevilla FC sintonizado a través de la señal de alta definición de SKY Sports y SKY Plus. | Crédito: Composición Gestión Mix

Canales para ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid — Sevilla

Movistar Plus+

Movistar Plus+ (dial 7): Señal general de la plataforma con acceso al Clásico para clientes con paquete de fútbol.

Movistar+ LaLiga (dial 54): Canal principal dedicado a los partidos de LaLiga EA Sports.

Movistar+ LaLiga 2 (dial 57): Señal con opción multicámara para seguir el encuentro con distintos ángulos.

Movistar+ #Vamos 2 (dial 51): Canal alternativo con cobertura especial del duelo entre culés y merengues.

Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440): Emisión en ultra alta definición (UHD/4K) para ver el choque con la máxima calidad de imagen.

Orange TV

Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107): Canal de referencia para los partidos de LaLiga dentro de Orange.

Movistar LaLiga TV (dial 110): Señal de LaLiga distribuida a través de los diales de Orange TV.

Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111): Versión en 4K para disfrutar del clásico entre blaugranas y madridistas con mayor definición.

Movistar LaLiga TV 2 (dial 112): Canal adicional vinculado a la cobertura de LaLiga, con programación complementaria.

¿Cómo ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, Real Madrid — Sevilla por streaming? Precios

Para seguir el partido Real Madrid — Sevilla por streaming a través de Movistar Plus+ necesitas contratar un paquete que incluya LaLiga EA Sports dentro de la oferta de fútbol. Con el servicio activo, puedes acceder al partido desde la app de Movistar Plus+ en smart TV, móvil, tablet u ordenador, iniciando sesión con tus credenciales y seleccionando los mismos canales que tienes disponibles en el decodificador.

Los precios concretos dependen de la tarifa miMovistar que elijas —combinando fibra, líneas móviles y televisión— y de las promociones vigentes en cada temporada, por lo que las cuotas pueden cambiar con el tiempo. En el caso de Orange, la señal de Movistar LaLiga TV se incluye en sus paquetes de fútbol, que también permiten ver los canales en streaming a través de la app de Orange TV una vez contratados. Para ofrecer información precisa y actualizada, lo más recomendable es consultar directamente las páginas comerciales o el área de clientes de cada operador, donde se detallan los planes y precios al día.

Región de España Hora local del partido Dónde verlo Dial / acceso recomendado Cómo verlo Andalucía 21:00 h M+ LALIGA Movistar: dial 54 · Orange TV: dial 110 Contratar un paquete de fútbol compatible en Movistar Plus+ u Orange TV; también desde la app de Movistar Plus+ con credenciales activas. Aragón 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con paquete de LaLiga; opción HDR en Movistar, dial 440. Asturias 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador Movistar/Orange o app Movistar Plus+. Illes Balears 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de Movistar u Orange; acceso multiplataforma en Movistar Plus+. Canarias 20:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Misma oferta nacional de Movistar Plus+ y Orange TV; una hora menos respecto a la Península. Cantabria 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Mediante televisión de pago o app de Movistar Plus+. Castilla-La Mancha 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Contratación de fútbol con operador compatible. Castilla y León 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador, Smart TV, móvil, tablet o navegador con Movistar Plus+. Cataluña 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol; señal alternativa en M+ LALIGA HDR (Movistar, dial 440). Comunitat Valenciana 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión para abonados de Movistar Plus+ u Orange TV. Extremadura 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con derechos de LaLiga; streaming en la app de Movistar Plus+. Galicia 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Suscripción de fútbol activa con Movistar u Orange. Comunidad de Madrid 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ por decodificador o dispositivos compatibles; Orange TV como alternativa. Región de Murcia 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de operador y acceso bajo demanda/app según suscripción. Comunidad Foral de Navarra 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ u Orange TV con paquete de LaLiga. País Vasco 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión nacional con paquetes de fútbol de Movistar y Orange. La Rioja 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Acceso por TV o app de Movistar Plus+ si el abono incluye fútbol. Ceuta 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Melilla 21:00 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Bares, restaurantes y locales con suscripción profesional 21:00 h peninsular / 20:00 h en Canarias LaLiga TV Bar Canal específico de hostelería de Movistar Plus+ El establecimiento debe disponer de la suscripción profesional de LaLiga TV Bar; no equivale a una cuenta residencial.

Alineaciones probables del Real Madrid — Sevilla

Real Madrid Club de Fútbol (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Francisco García (o Mendy); Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Arda Güler, Jude Bellingham, Brahim Díaz; Kylian Mbappé.

Entrenador: José Mourinho

Sevilla Fútbol Club (4-2-3-1): Álvaro Fernández; Juanlu Sánchez, Ousmane Diomandé, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Datro Fofana Chupando Banqueta; Chidera Ejuke, Giorgi Kochorashvili, Félix Correia Chupando Banqueta; Robbie Ure.

Entrenador: Luis García Plaza

Conoce dónde ver el duelo entre Real Madrid y Sevilla FC por la Jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

Horarios, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid — Sevilla

Fecha: Domingo, 18 de octubre de 2026 (jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26).

Hora en España: 21:00 horas.

Partido: Real Madrid vs Sevilla

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu

País: España.

Torneo: LaLiga EA Sports 2025-26.

TV en España (Movistar Plus+): Movistar Plus+ (dial 7), Movistar+ LaLiga (54), Movistar+ LaLiga 2 (57), Movistar+ #Vamos 2 (51), Movistar LaLiga HDR 4K (440).

TV en España (Orange TV): Orange TV Libre Fútbol 1 (107), Movistar LaLiga TV (110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (111), Movistar LaLiga TV 2 (112).

Streaming: Apps oficiales de Movistar Plus+ y Orange TV para clientes con paquetes de televisión que incluyen los canales de LaLiga.