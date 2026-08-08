Movistar Plus transmitió los partidos Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese. FOTO: X de Barcelona.
Movistar Plus transmitió los partidos Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese. FOTO: X de Barcelona.

Barcelona afrontó este sábado 8 de agosto una nueva prueba de pretemporada como parte de su preparación para la campaña 2026-27. El conjunto dirigido por Hansi Flick disputó la Friuli Venezia Giulia Cup, un triangular que reunió a Nottingham Forest, Udinese y al Barcelona en el Bluenergy Stadium. Cada uno de los encuentros tuvo una duración de 45 minutos.

La jornada comenzará con el duelo entre Udinese y Nottingham Forest. Posteriormente, el cuadro azulgrana se medirá ante el conjunto inglés, en un partido previsto para las 21:00 horas, y cerrará su participación frente al equipo italiano alrededor de las 22:00 horas.

Sigue el encuentro amistoso de pretemporada 2026 entre Udinese y FC Barcelona. Consulte horarios locales, alineaciones probables y señales de televisión o streaming para ver el partido en vivo. | Crédito: fcbarcelona.es / Composición Mag
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  • Tablets (Android e iOS) con la app oficial
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SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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