Barcelona afrontó este sábado 8 de agosto una nueva prueba de pretemporada como parte de su preparación para la campaña 2026-27. El conjunto dirigido por Hansi Flick disputó la Friuli Venezia Giulia Cup, un triangular que reunió a Nottingham Forest, Udinese y al Barcelona en el Bluenergy Stadium. Cada uno de los encuentros tuvo una duración de 45 minutos.
La jornada comenzará con el duelo entre Udinese y Nottingham Forest. Posteriormente, el cuadro azulgrana se medirá ante el conjunto inglés, en un partido previsto para las 21:00 horas, y cerrará su participación frente al equipo italiano alrededor de las 22:00 horas.
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