El Real Madrid de José Mourinho buscará consolidar su racha ganadora este martes 15 de septiembre de 2026 cuando visite al Elche CF en el Estadio Martínez Valero de Alicante. Este vibrante choque correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-27 promete emociones fuertes, ya que los merengues necesitan sumar de a tres para no perderle pisada al líder del torneo español FC Barcelona, mientras que el conjunto ilicitano urge de una victoria frente a su afición para salir de la zona baja. Si te preguntas dónde ver el Real Madrid vs Elche online y en directo, la opción principal en España es la señal exclusiva de Movistar Plus+. El canal específico Movistar LALIGA TV realizará una cobertura completa desde la previa del encuentro con análisis detallados, estadísticas en tiempo real y entrevistas a los protagonistas antes del pitazo inicial programado para las 21:30 hrs (horario peninsular). Además, los usuarios que prefieran disfrutar del evento desde sus dispositivos móviles, tabletas o Smart TV podrán hacerlo mediante la aplicación oficial de Movistar, garantizando una retransmisión en alta definición.

Como alternativa para los aficionados del balompié, el partido de fútbol en TV también estará disponible a través de la plataforma de Orange Fútbol. Ambas compañías ofrecen paquetes que integran el canal de LaLiga, permitiendo a los suscriptores seguir el desempeño de figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde y compañía de forma legal y segura. Recuerda conectarte con anticipación a los canales mencionados para disfrutar de una transmisión fluida y sin interrupciones de uno de los duelos más atractivos y esperados de esta jornada liguera.

Dentro de Movistar Plus+, la señal de LaLiga se distribuye a través de diferentes diales de fútbol que incluyen la retransmisión principal, opciones multicámara y versiones en ultra alta definición. Gracias a esta oferta, los abonados pueden elegir cómo vivir todas las jornadas de LaLiga incluido el próximo Clásico, ya sea con una emisión estándar o con realizaciones pensadas para no perder detalle del pulso táctico entre culés y madridistas en su pelea por el título.

ELCHE, ALICANTE (ESPAÑA). - Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Real Madrid vs. Elche por la sexta jornada de LaLiga en Estados Unidos, España y México. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

Canales para ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, el clásico Real Madrid — Elche CF

Movistar Plus+

Movistar Plus+ (dial 7): Señal general de la plataforma con acceso al Clásico para clientes con paquete de fútbol.

Movistar+ LaLiga (dial 54): Canal principal dedicado a los partidos de LaLiga EA Sports.

Movistar+ LaLiga 2 (dial 57): Señal con opción multicámara para seguir el encuentro con distintos ángulos.

Movistar+ #Vamos 2 (dial 51): Canal alternativo con cobertura especial del duelo entre culés y merengues.

Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440): Emisión en ultra alta definición (UHD/4K) para ver el choque con la máxima calidad de imagen.

Orange TV

Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107): Canal de referencia para los partidos de LaLiga dentro de Orange.

Movistar LaLiga TV (dial 110): Señal de LaLiga distribuida a través de los diales de Orange TV.

Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111): Versión en 4K para disfrutar del clásico entre blaugranas y madridistas con mayor definición.

Movistar LaLiga TV 2 (dial 112): Canal adicional vinculado a la cobertura de LaLiga, con programación complementaria.

¿Cómo ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, Real Madrid — Elche CF por streaming? Precios

Para seguir el partido Real Madrid — Elche CF por streaming a través de Movistar Plus+ necesitas contratar un paquete que incluya LaLiga EA Sports dentro de la oferta de fútbol. Con el servicio activo, puedes acceder al partido desde la app de Movistar Plus+ en smart TV, móvil, tablet u ordenador, iniciando sesión con tus credenciales y seleccionando los mismos canales que tienes disponibles en el decodificador.

Los precios concretos dependen de la tarifa miMovistar que elijas —combinando fibra, líneas móviles y televisión— y de las promociones vigentes en cada temporada, por lo que las cuotas pueden cambiar con el tiempo. En el caso de Orange, la señal de Movistar LaLiga TV se incluye en sus paquetes de fútbol, que también permiten ver los canales en streaming a través de la app de Orange TV una vez contratados. Para ofrecer información precisa y actualizada, lo más recomendable es consultar directamente las páginas comerciales o el área de clientes de cada operador, donde se detallan los planes y precios al día.

Región de España Hora local del partido Dónde verlo Dial / acceso recomendado Cómo verlo Andalucía 16:15 h M+ LALIGA Movistar: dial 54 · Orange TV: dial 110 Contratar un paquete de fútbol compatible en Movistar Plus+ u Orange TV; también desde la app de Movistar Plus+ con credenciales activas. Aragón 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con paquete de LaLiga; opción HDR en Movistar, dial 440. Asturias 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador Movistar/Orange o app Movistar Plus+. Illes Balears 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de Movistar u Orange; acceso multiplataforma en Movistar Plus+. Canarias 15:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Misma oferta nacional de Movistar Plus+ y Orange TV; una hora menos respecto a la Península. Cantabria 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Mediante televisión de pago o app de Movistar Plus+. Castilla-La Mancha 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Contratación de fútbol con operador compatible. Castilla y León 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador, Smart TV, móvil, tablet o navegador con Movistar Plus+. Cataluña 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol; señal alternativa en M+ LALIGA HDR (Movistar, dial 440). Comunitat Valenciana 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión para abonados de Movistar Plus+ u Orange TV. Extremadura 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con derechos de LaLiga; streaming en la app de Movistar Plus+. Galicia 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Suscripción de fútbol activa con Movistar u Orange. Comunidad de Madrid 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ por decodificador o dispositivos compatibles; Orange TV como alternativa. Región de Murcia 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de operador y acceso bajo demanda/app según suscripción. Comunidad Foral de Navarra 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ u Orange TV con paquete de LaLiga. País Vasco 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión nacional con paquetes de fútbol de Movistar y Orange. La Rioja 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Acceso por TV o app de Movistar Plus+ si el abono incluye fútbol. Ceuta 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Melilla 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Bares, restaurantes y locales con suscripción profesional 16:15 h peninsular / 15:15 h en Canarias LaLiga TV Bar Canal específico de hostelería de Movistar Plus+ El establecimiento debe disponer de la suscripción profesional de LaLiga TV Bar; no equivale a una cuenta residencial.

Alineaciones probables del Elche CF - Real Madrid

Levante (4-4-1-1): Matías Dituro; Buba Sangaré, Federico Redondo, Víctor Chust, Roy Revivo; Germán Valera, Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Tete Morente; Facundo Buonanotte; Fer Niño.

Entrenador: Martín Anselmi

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Federico Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Entrenador: José Mourinho

ELCHE, ALICANTE (ESPAÑA).- Guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Real Madrid vs. Elche por la sexta jornada de LaLiga en Estados Unidos, España y México. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para Depor.

Horarios, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid — Elche CF

Fecha: Martes, 15 de septiembre de 2026 (jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26).

Hora en España: 21:30 horas.

Partido: Elche CF vs Real Madrid

Estadio: Estadio Martínez Valero de Alicante

País: España.

Torneo: LaLiga EA Sports 2025-26.

TV en España (Movistar Plus+): Movistar Plus+ (dial 7), Movistar+ LaLiga (54), Movistar+ LaLiga 2 (57), Movistar+ #Vamos 2 (51), Movistar LaLiga HDR 4K (440).

TV en España (Orange TV): Orange TV Libre Fútbol 1 (107), Movistar LaLiga TV (110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (111), Movistar LaLiga TV 2 (112).

Streaming: Apps oficiales de Movistar Plus+ y Orange TV para clientes con paquetes de televisión que incluyen los canales de LaLiga.