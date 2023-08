En medio de este panorama, ¿qué lecciones nos deja este combinado sudamericano? Para desarrollar este tema, Depor conversó con María Fernanda Franco, fundadora del Matchday Woman, y con Nathalia Prieto, CEO de Fémina Fútbol y comentarista de Win Sports, quienes desglosaron la realidad del fútbol femenino colombiano, las oportunidades que posee este elenco y los dilemas que aún enfrentan las jugadoras de fútbol en ese país.

Una selección que pelea

Colombia acumula cuatro partidos jugados en este Mundial. En la fase de grupos quedó como primera de la serie H, al sumar seis puntos, por ganar a Corea del Sur (2-0) y a Alemania (2-1) y perder contra Marruecos (1-0). En octavos se midió contra Jamaica, quedándose con la victoria por 1-0, con gol de Catalina Usme (goleadora histórica de la selección femenina, con 52 tantos en 70 duelos). En cuartos, su siguiente rival fue Inglaterra, equipo que ganó la Eurocopa Femenina 2022 y la Finalissima 2023 frente a Brasil.

Y aunque las colombianas terminaron cayendo por 2-1, la gran campaña y el salto a cuartos de final ha dejado una gran impresión.

“La Selección Colombia en sus declaraciones sostuvo que venía a Australia a jugar siete partidos y que iban a pelear por el Mundial. En mi opinión, creo que llegar a los cuartos de final es un excelente resultado, no sólo porque mejora lo hecho hasta ahora (de los tres Mundiales que suma, en el 2011 quedó en fase de grupos y en el 2015 jugó hasta octavos), sino porque su nivel ha estado a la altura de la competición. A partir de ahora, se encontrará rivales de otra calidad no solo técnica, también táctica, algo a lo que no se está acostumbrado”, precisó María Fernanda.

Por su parte, Nathalia recalcó lo hecho por las mismas jugadoras: “Esta es una selección de lucha, de perseverancia, de trabajo, de esfuerzo y dedicación. Si bien Colombia no tiene una liga bien estructurada, el trabajo de ellas y su mentalidad son lo que ha dado como resultado lo que vemos ahora. Es un claro mensaje, no solo para Colombia, también para todo el continente”. Eso sí, si se trata de hallar la clave del éxito de este equipo, para Prieto, es la unión, ya que, desde su trayectoria, “este plantel tiene una mezcla de experiencia y juventud. Si bien las mayores disfrutan lo que por años han luchado, la generación que viene es una ganadora, así que se está dejando un legado importante”.

En ese aspecto, Franco señaló que “aunque las convocatorias siempre han tenido controversia, por la ausencia de jugadoras importantes y que están vetadas, el cuerpo técnico ha mantenido una base de -al menos- 17 jugadoras en cada uno de los microciclos que se han realizado hasta la fecha. Eso ha creado unión de grupo y ha logrado que las jugadoras cada día estén más acostumbradas a jugar entre sí”. Entre esas futbolistas que se han mantenido cada llamado también están aquellas que ganaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. “Catalina Usme, Diana Ospina, Daniela Montoya, Daniela Arias, Carolina Arias y Manuela Banegas son algunas de las ganaron en Lima y que han sido consideradas en este ciclo de trabajo rumbo al Mundial, incluso, algunas han salido al exterior para tener más oportunidades de llegar con ritmo de competencia”, agregó Prieto.

Las lecciones que deja

Si bien la unión y la constancia son premisas que tienen impregnadas las jugadoras de la selección Colombia, hay otros detalles a los que se les podría prestar atención. La delegación ‘cafetera’ suma su tercera participación en una Copa Mundial de Fútbol Femenino. Su primera clasificación se dio para Alemania 2011, tras quedar en el segundo puesto de la Copa América Femenina Ecuador 2010; no obstante, en dicha cita mundialista, se quedó en la fase de grupos, tras sumar solo un empate y dos derrotas. Cuatro años después, Colombia volvió a aparecer en Canadá 2015, donde llegó hasta octavos de final, cayendo frente a Estados Unidos por 2-0. Desde entonces, las colombianas tuvieron que esperar hasta Australia-Nueva Zelanda 2023 para nuevamente ser vistas por el mundo. ¿Qué pasó en este tiempo?

La Federación Colombiana de Fútbol puso en marcha un proceso de mejora que les permita buscar un mayor protagonismo a nivel deportivo. En setiembre del 2017, la FCP nombró a Nelson Abadía como nuevo director técnico de la selección femenina mayor, luego de estar como asistente técnico de la misma, durante el periodo 2014-2016. Bajo su mando, el equipo quedó en cuarto lugar en la Copa América 2018, salió campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y luego quedaron subcampeonas en la Copa América 2022. Acumula en total 72 partidos dirigidos, de los cuales 41 terminaron en victoria, 16 en empate y 15 fueron derrotas. ¿Qué puntos fuertes podemos destacar?

Una convocatoria pareja: Abadía tuvo en cuenta el buen rendimiento que han sumado las futbolistas, tanto en el exterior como en la liga local, por lo que llamó a doce extranjeras, como Mayra Ramírez (Levante UD), Jorelyn Carabalí (Atlético Mineiro) o la misma Linda Caicedo (Real Madrid); mientras que del medio local convocó a Ana María Guzmán (Atlético Nacional), la misma que dio la asistencia a Usme en el gol de la victoria ante Jamaica. Combinación perfecta de experiencia y juventud: Como bien mencionó Prieto, el equipo posee un equilibrio a nivel de edad. Doce jugadores poseen 25 años o menos, mientras que las once restantes llegan hasta los 35 años, como es el caso de Sandra Sepúlveda, arquera suplente. En promedio, el elenco ‘cafetero’ tiene una edad de 26.17, con estrellas como Usme (33) y Caicedo (18). Trabajo constante: Solo en el 2022, previo al inicio de la Copa América Femenina, el cuadro colombiano sumó seis amistosos, contra Argentina, Venezuela y Estados Unidos, tal y como indicó el calendario FIFA. Tras el certamen continental, la selección retomó sus trabajos a inicios del 2023, con microciclos mensuales, con seis amistosos internacionales y una gira por Europa en abril, por fecha FIFA. El ejemplo a repetir: Un dato a destacar es la presencia de cinco jugadoras del América de Cali, encabezadas por Catalina Usme. “El club les garantiza que sigan con su proceso deportivo. Las jugadoras del equipo que no han sido llamadas a la selección siguen entrenando. La institución también alista una gira por Europa; incluso, han llevado equipos para hacerlas competir en los meses de para”, detalló Nathalia.

Una deuda con sus jugadoras

Si bien el nivel que han demostrado las colombianas en el Mundial femenino es notable, bajo el liderazgo de ‘Cata’ Usme, la singularidad de Linda Caicedo, la tenacidad en el arco de Catalina Pérez, así como la versatilidad de Mayra Ramírez, es preciso señalar que todas ellas poseen este ritmo de competencia, gracias a su propio trabajo. La liga profesional de fútbol femenino en Colombia ha recibido una serie de críticas, especialmente, por la corta durabilidad que tiene el torneo. Esto obligó a muchas futbolistas a migrar a otros países, para así mantener su ritmo de competencia. En el plantel ‘cafetero’, 12 militan en el extranjero y 11 juegan en Colombia, de este último grupo, cinco pertenecen al América de Cali, club que mantiene sus vínculos contractuales pasado los meses del campeonato y que continúa trabajando con sus jugadoras, pensando en la Copa Libertadores Femenina 2023, a disputarse en su país.

“Por ejemplo, ‘Cata’ Usme, Daniela Arias, Diana Ospina, Elexa Bahr y Natalia Giraldo -arquera suplente- no han parado de entrenar, porque América -podría decirte- es el único equipo que les da a ellas contratos largos, el resto de clubes, por lo general, les firman solo hasta el término de la competencia. Si la liga dura seis meses, solo mantienen el vínculo por ese tiempo, si el equipo quedó eliminado en la primera fase, entonces solo será por tres meses”, explicó Nathalia. Si bien cada club firma alrededor de 18 contratos profesionales con sus jugadoras (en este caso, los 13 equipos que disputaron la liga colombiana hasta finales de junio), solo es por el periodo de competencia. Eso sí, el resto de las futbolistas (cinco como máximo) poseen contratos amateur, también llamadas jugadoras a prueba, a quienes no se tiene la obligación de darles un sueldo, sino un auxilio por transporte.

Además de la corta duración del campeonato femenino colombiano, en el listado de carencias aparecen otros ítems. “Es una Liga que solo se juega unos meses, sin patrocinadores exclusivos, sin televisación adecuada, con unos calendarios que no van acorde al fútbol mundial, sin recursos económicos y sin apoyos de los clubes de fútbol. Además del incumplimiento constante por parte de la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor) de hacer dos torneos al año. Si hablamos de los puntos a favor, al menos seguimos contando con Liga, se tienen los cupos a la Libertadores y -algo muy importante- el apoyo del público cuando se abren los estadios, como en la pasada final de la liga entre América y Santa Fe”, detalló María Fernanda.

Catalina Usme es la goleadora de la selección Colombia con 52 tantos en 70 partidos, superando lo hecho por Radamel Falcao, que marcó 36 goles en 105 duelos. Además, es la máxima goleadora del América de Cali, con 66 anotaciones en Liga. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Alrededor de 300 jugadoras tendrán que esperar hasta la siguiente temporada para volver a competir en la liga femenina de Colombia, es decir, quedaron desempleadas y deberán ingeniarse cómo mantenerse en forma para volver a ser llamadas en el 2024, mientras buscan otros trabajos. Esta problemática, como señaló la historiadora y autora del libro ‘A las patadas: historias del fútbol practicado por mujeres en Colombia desde 1949′ para France 24, Gabriela Ardila, pone en riesgo a las futbolistas, ya que “tener periodos de entrenamiento más centralizados en tiempos cortos, hace que haya más lesiones”. Si a eso sumamos las brechas salariales, la falta de infraestructura adecuada, la ausencia de la empresa privada para apostar por ellas, así como la de personal especializado en fútbol femenino, hace ver que, lo que está haciendo hoy la selección Colombia es toda una hazaña.





