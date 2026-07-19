La final de la Copa Mundial FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol entre las selecciones de España y Argentina, también marcará un momento histórico para la música: Shakira encabezará el show de medio tiempo junto a otras estrellas internacionales en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Si vives en territorio estadounidense o en cualquier parte del mundo y quieres saber a qué hora canta la mega estrella colombiana y cómo ajustar el horario según tu zona (Hora del Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska, Hawái o cualquier otro huso), te compartimos una guía diseñada especialmente para que no te pierdas ni un solo instante de esta memorable presentación que sigue el desenlace de la mayor fiesta futbolística del planeta.

¿A qué hora canta Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 empieza al concluir el primer tiempo del partido. Es decir, Shakira sube al escenario apenas inicia el descanso, en un intervalo aproximado de 40 a 50 minutos después del pitazo inicial. Por eso los horarios se manejan como rangos y no como un minuto exacto.

¿Cuándo empieza el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 empieza al concluir el primer tiempo del partido. Es decir, Shakira sube al escenario apenas inicia el descanso, en un intervalo aproximado de 40 a 50 minutos después del pitazo inicial. Por eso los horarios se manejan como rangos y no como un minuto exacto.

Horarios del show de medio tiempo en Estados Unidos para el público hispano

En Estados Unidos, el partido de la final del Mundial 2026 se disputa en horario de la Costa Este, y el show de medio tiempo con Shakira se verá en todo el país ajustado a cada zona horaria. A continuación, te dejamos los horarios aproximados según región para que no te pierdas la presentación.

Huso horario Ciudad de referencia Inicio del partido Show de medio tiempo Eastern Time (ET) Miami, Nueva York, Nueva Jersey Alrededor de 3:00 p. m. Entre 3:45 p. m. y 4:00 p. m. Central Time (CT) Chicago, Houston, Dallas Alrededor de 2:00 p. m. Entre 2:45 p. m. y 3:00 p. m. Mountain Time (MT) Denver, Phoenix Alrededor de 1:00 p. m. Entre 1:45 p. m. y 2:00 p. m. Pacific Time (PT) Los Ángeles, San Diego, San José Alrededor de 12:00 p. m. Entre 12:45 p. m. y 1:00 p. m. Alaska Time (AKDT) Anchorage Alrededor de 11:00 a. m. Entre 11:45 a. m. y 12:00 p. m. Hawaii Time (HST) Honolulu Alrededor de 9:00 a. m. Entre 9:45 a. m. y 10:00 a. m.

Los horarios son aproximados y pueden variar algunos minutos según el tiempo añadido en el primer tiempo. Te recomendamos conectarte al menos 15 minutos antes del rango indicado para ver la entrada completa de Shakira.

Horarios del show de medio tiempo en otros países

Si tienes familia o amigos viendo la final fuera de Estados Unidos, estos son los horarios aproximados en algunos países de habla hispana. Recuerda que Shakira aparece durante el descanso, así que la hora exacta puede moverse unos minutos.

Región / país Hora estimada del show de medio tiempo* Perú 2:50 p. m. Colombia 2:45–3:00 p. m. Ecuador 2:50 p. m. México (Ciudad de México) 1:50–2:00 p. m. Argentina 4:50 p. m. Chile 3:50 p. m. Uruguay 4:50 p. m. Brasil (Río de Janeiro) 4:50 p. m. España (Madrid) 9:50 p. m. Centroamérica (excepto República Dominicana) Alrededor de 2:00 p. m. inicio del partido; halftime ~2:45–3:00 p. m. República Dominicana Alrededor de 3:00 p. m. inicio del partido; halftime ~3:45–4:00 p. m.

*Son horarios estimados o rangos que dependen de cuánto tiempo añadido haya al final del primer tiempo; no hay anuncio oficial de un minuto exacto de inicio.

¿En qué parte del show de la final del Mundial 2026 aparece Shakira?

Shakira está anunciada como una de las figuras principales del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Aunque las productoras no suelen publicar un “minuto a minuto” del espectáculo, lo más probable es que participe en uno de los segmentos centrales del show, interpretando sus nuevos temas mundialistas y algunos clásicos.

Al tratarse de una presentación en vivo, el orden exacto de las canciones y la duración de su participación pueden variar, pero su aparición está garantizada dentro del bloque oficial de medio tiempo.

Consejos para no perderte la presentación de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Procura conectarte desde el inicio del partido: además de vivir la final completa, evitarás cualquier cambio de horario de última hora.

Permanece atento al final del primer tiempo: en cuanto el árbitro pite el descanso, empieza la cuenta regresiva para el show.

Evita guiarte por un minuto exacto: dado que no hay hora oficial por artista, lo más seguro es seguir todo el espectáculo de medio tiempo.