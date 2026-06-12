Este viernes 12 de junio, la Copa Mundial de Fútbol 2026 vivirá su último show de inauguración. Ya pudimos disfrutar del espectáculo en México con Shakira y Burna Boy, en Canadá con Michael Bublé y Alanis Morissette y ahora es el turno de Estados Unidos, donde cantará Katy Perry como show principal para cerrar con broche de oro. Esto sucederá 90 minutos antes del inicio del partido de Estados Unidos vs. Paraguay y aquí te dejo con todos los detalles para seguir la transmisión desde USA .

Consulta cómo puedes ver la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 desde Estados Unidos, este viernes 12 de junio, desde el SoFI Stadium de California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 hoy 12 de junio en Estados Unidos?

La transmisión de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 este viernes 12 de junio en Estados Unidos iniciará desde las 7:30 pm ET / 4:30 pm PT y se verá a través de la señal de Telemundo, Universo y Peacock en español, mientras que FOX y Fubo lo harán en inglés .

De esta forma, podrás seguir el show de inauguración, que contará con grandes artistas en lo que será la previa al inicio del partido de Estados Unidos vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

¿Quiénes cantarán en la inauguración de la Copa del Mundo 2026?

Los Ángeles será el escenario de una de las celebraciones más esperadas del deporte mundial este viernes 12 de junio, cuando se lleve a cabo el acto de apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el SoFi Stadium. Antes del encuentro inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, miles de aficionados presenciarán un espectáculo musical especialmente preparado para marcar el inicio de la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

La programación artística contará con la presencia de figuras de reconocimiento internacional como Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla. La propuesta combinará diferentes géneros y culturas en una puesta en escena que busca representar el carácter global del campeonato. Con artistas provenientes de América, África y Asia, la ceremonia promete ofrecer una muestra de la diversidad que caracteriza a la Copa Mundial y a los millones de seguidores que acompañarán el certamen alrededor del planeta.

Horario, TV y dónde ver Inauguración del Mundial de Fútbol 2026 del 12 de junio en Estados Unidos

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California

SoFi Stadium de Inglewood, California Horario: 7:30 pm ET / 4:30 pm PT

7:30 pm ET / 4:30 pm PT Canal TV: Telemundo y Universo (español), FOX (inglés)

Telemundo y Universo (español), FOX (inglés) Streaming: Peacock (español), Fox One y Fox Sports App (Inglés)