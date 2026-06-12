La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca con una serie de ceremonias de apertura históricas a lo largo de Norteamérica. Por primera vez en la historia del torneo, el evento inaugural se desarrollará de forma simultánea en tres países anfitriones. Estados Unidos, México y Canadá se unen para dar inicio a la competición futbolística más grande de todos los tiempos. Si vives en el territorio estadounidense y quieres ser testigo de la inauguración previo al EE.UU. vs. Paraguay, te detallamos qué canal transmitirá el evento de principio a fin este viernes 12 de junio.

Mientras que Estados Unidos y México ya cuentan con experiencia previa organizando la máxima justa, Canadá debuta como sede oficial. Esta edición mundialista contará con un récord absoluto de 104 partidos distribuidos estratégicamente a lo largo de 16 ciudades anfitrionas. El magno evento deportivo se extenderá desde el encuentro inaugural en suelo mexicano hasta la gran final programada en Nueva York. Las redes de televisión norteamericanas ajustan sus parrillas para ofrecer la mejor cobertura en directo para todos los fanáticos del balompié.

Las tres ceremonias interconectadas entre las naciones sede están diseñadas bajo un concepto temático compartido para celebrar la unidad continental. Cada evento comenzará exactamente noventa minutos antes del respectivo partido inaugural de la selección anfitriona en su propio territorio. La producción general recae sobre Marco Balich, reconocido director creativo responsable de múltiples aperturas olímpicas y eventos de talla internacional. El objetivo principal de estos espectáculos es resaltar el talento creativo, la identidad cultural y la capacidad del fútbol para unir fronteras. Cada show mantendrá un carácter distintivo mientras se enlaza con las otras sedes mediante enlaces de transmisión en directo.

Para lograr esta conexión cultural, cada país anfitrión aportará su propio estilo visual característico durante los actos de apertura. La representación canadiense destacará mediante un mosaico multicultural, mientras que la cultura mexicana brillará a través del tradicional papel picado. Por su parte, la puesta en escena en Estados Unidos girará en torno a un concepto luminoso centrado en la silueta del trofeo. Las cadenas dueñas de los derechos en territorio estadounidense ofrecerán múltiples alternativas tanto en televisión por cable como en plataformas de streaming. Siga la programación oficial local para confirmar su opción preferida y no perderse ningún detalle de este histórico inicio mundialista.

Revisa la lista de artistas que estarán presentes y cantarán en la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. (Foto: AFP)

Canales en Estados Unidos (inglés y español) que transmiten la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

En Estados Unidos, la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver en TV por FOX, FS1 y FOX One en inglés, y por Telemundo y Universo en español; además habrá streaming en Peacock en español.

TV en inglés TV en español Streaming en español FOX, FS1 y FOX One transmitirán la ceremonia inaugural y el partido de apertura en territorio estadounidense. Telemundo y Universo tendrán la señal en español para Estados Unidos, con cobertura completa del torneo. Peacock ofrece todos los partidos del Mundial 2026 en vivo en español para EE. UU. entre el 11 de junio y el 19 de julio, incluyendo la inauguración.

En resumen, FOX y FS1 (más FOX One) en inglés, Telemundo y Universo en español, y Peacock como plataforma oficial en español, tiene los derechos generales de transmisión en Estados Unidos.

La ceremonia inaugural y el partido Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D se verán por FOX/FS1/FOX One (inglés) y Telemundo/Universo/Peacock (español) en EE. UU.

Line-up confirmado de artistas en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos

La celebración en el SoFi Stadium de Los Ángeles la encabezan las superestrellas Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre mundial sorpresa. Juntos le darán vida a la música de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la audiencia internacional y ofrecerán un espectáculo energizante que reflejará la magnitud, la ambición y el poder cultural del máximo torneo de selecciones de fútbol.

INGLEWOOD, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Lista de horarios de diferentes países del mundo para ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 a realizarse este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA GESTIÓN MIX

TL; DR de en qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Idioma en EE. UU. Tipo de señal Canal / Plataforma (confirmado) Inglés TV FOX, FS1, FOX One Español TV Telemundo, Universo Español Streaming Peacock (todos los partidos, incluida la inauguración) Inglés Streaming Tubi