La espera finalmente llega a su fin. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca volverá a convertirse en el epicentro del fútbol mundial con la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que reunirá por primera vez a 48 selecciones y que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. Antes de que El Tri y Sudáfrica disputen el partido que abrirá oficialmente la competición, millones de aficionados seguirán un espectáculo que combinará música, cultura y entretenimiento ante una audiencia global.

La ceremonia marcará el comienzo de una Copa del Mundo llamada a romper récords de asistencia, audiencia y alcance internacional. Con artistas de talla mundial como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, el evento promete convertirse en uno de los espectáculos televisivos más vistos del año. Si quieres saber a qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España y otros países del mundo, aquí encontrarás los horarios actualizados para seguir EN VIVO cada instante desde el Estadio Azteca.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Estadio: Estadio Azteca

Ciudad: Ciudad de México

Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

Inicio de la ceremonia: 90 minutos antes del partido

Hora en México: 11:30 a.m.

Evento: Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026

Artistas: Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026 en cada país?

La ceremonia inaugural comenzará a las 11:30 de la mañana en Ciudad de México, exactamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.

Horarios de la inauguración del Mundial 2026 en América y España

País Hora de inicio México 11:30 a.m. Guatemala 11:30 a.m. Honduras 11:30 a.m. El Salvador 11:30 a.m. Nicaragua 11:30 a.m. Costa Rica 11:30 a.m. Panamá 12:30 p.m. Colombia 12:30 p.m. Ecuador 12:30 p.m. Perú 12:30 p.m. Cuba 12:30 p.m. Venezuela 1:30 p.m. Bolivia 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. República Dominicana 1:30 p.m. Puerto Rico 1:30 p.m. Argentina 2:30 p.m. Uruguay 2:30 p.m. Paraguay 2:30 p.m. Brasil 2:30 p.m. España 7:30 p.m.

Horario de la inauguración del Mundial 2026 en las principales ciudades de Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con múltiples zonas horarias, por lo que el inicio de la ceremonia variará según la ciudad donde te encuentres.

Ciudad Estado Hora Miami Florida 12:30 p.m. ET Orlando Florida 12:30 p.m. ET Tampa Florida 12:30 p.m. ET Atlanta Georgia 12:30 p.m. ET Nueva York Nueva York 12:30 p.m. ET Newark Nueva Jersey 12:30 p.m. ET Jersey City Nueva Jersey 12:30 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 12:30 p.m. ET Chicago Illinois 11:30 a.m. CT Dallas Texas 11:30 a.m. CT Houston Texas 11:30 a.m. CT Denver Colorado 10:30 a.m. MT Phoenix Arizona 10:30 a.m. MT Los Ángeles California 9:30 a.m. PT San Diego California 9:30 a.m. PT San Francisco California 9:30 a.m. PT Las Vegas Nevada 9:30 a.m. PT

¿Por qué la inauguración del Mundial 2026 será histórica?

La ceremonia del Estadio Azteca marcará oficialmente el comienzo de la primera Copa Mundial con 48 selecciones participantes. Además, México se convertirá en el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas tras haber sido sede de los torneos de 1970 y 1986.

La FIFA ha preparado un espectáculo de alcance global que combinará música, tecnología, cultura y tradición antes del partido entre México y Sudáfrica, encargado de abrir la competición.

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

Entre los artistas confirmados para la ceremonia destacan:

Shakira

Burna Boy

J Balvin

Belinda

Alejandro Fernández

Maná

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

Estadio Azteca: sede de la inauguración del Mundial 2026

Información Detalle Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México País México Capacidad Más de 80,000 espectadores Inauguración Mundial 1970 Sí Inauguración Mundial 1986 Sí Inauguración Mundial 2026 Sí

FAQ de la inauguración del Mundial 2026

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia comenzará a las 11:30 a.m. hora de Ciudad de México.

¿A qué hora inicia la inauguración en Estados Unidos?

Desde las 9:30 a.m. PT en California hasta las 12:30 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

¿Dónde se realiza la ceremonia inaugural?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Qué partido se juega después de la inauguración?

México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia?

Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

Con una audiencia potencial de cientos de millones de espectadores y una ceremonia diseñada para celebrar la diversidad cultural del torneo, el Mundial 2026 iniciará oficialmente desde el Estadio Azteca con uno de los espectáculos más ambiciosos en la historia reciente del fútbol. Millones de aficionados alrededor del planeta estarán pendientes de un evento que marcará el comienzo de una nueva era para la Copa del Mundo.