La espera finalmente llega a su fin. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca volverá a convertirse en el epicentro del fútbol mundial con la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que reunirá por primera vez a 48 selecciones y que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. Antes de que El Tri y Sudáfrica disputen el partido que abrirá oficialmente la competición, millones de aficionados seguirán un espectáculo que combinará música, cultura y entretenimiento ante una audiencia global.
La ceremonia marcará el comienzo de una Copa del Mundo llamada a romper récords de asistencia, audiencia y alcance internacional. Con artistas de talla mundial como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, el evento promete convertirse en uno de los espectáculos televisivos más vistos del año. Si quieres saber a qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España y otros países del mundo, aquí encontrarás los horarios actualizados para seguir EN VIVO cada instante desde el Estadio Azteca.
TL;DR de la inauguración del Mundial 2026
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México
- Partido inaugural: México vs. Sudáfrica
- Inicio de la ceremonia: 90 minutos antes del partido
- Hora en México: 11:30 a.m.
- Evento: Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026
- Artistas: Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla
¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026 en cada país?
La ceremonia inaugural comenzará a las 11:30 de la mañana en Ciudad de México, exactamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.
Horarios de la inauguración del Mundial 2026 en América y España
|País
|Hora de inicio
|México
|11:30 a.m.
|Guatemala
|11:30 a.m.
|Honduras
|11:30 a.m.
|El Salvador
|11:30 a.m.
|Nicaragua
|11:30 a.m.
|Costa Rica
|11:30 a.m.
|Panamá
|12:30 p.m.
|Colombia
|12:30 p.m.
|Ecuador
|12:30 p.m.
|Perú
|12:30 p.m.
|Cuba
|12:30 p.m.
|Venezuela
|1:30 p.m.
|Bolivia
|1:30 p.m.
|Chile
|1:30 p.m.
|República Dominicana
|1:30 p.m.
|Puerto Rico
|1:30 p.m.
|Argentina
|2:30 p.m.
|Uruguay
|2:30 p.m.
|Paraguay
|2:30 p.m.
|Brasil
|2:30 p.m.
|España
|7:30 p.m.
Horario de la inauguración del Mundial 2026 en las principales ciudades de Estados Unidos
Estados Unidos cuenta con múltiples zonas horarias, por lo que el inicio de la ceremonia variará según la ciudad donde te encuentres.
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Miami
|Florida
|12:30 p.m. ET
|Orlando
|Florida
|12:30 p.m. ET
|Tampa
|Florida
|12:30 p.m. ET
|Atlanta
|Georgia
|12:30 p.m. ET
|Nueva York
|Nueva York
|12:30 p.m. ET
|Newark
|Nueva Jersey
|12:30 p.m. ET
|Jersey City
|Nueva Jersey
|12:30 p.m. ET
|Filadelfia
|Pensilvania
|12:30 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|11:30 a.m. CT
|Dallas
|Texas
|11:30 a.m. CT
|Houston
|Texas
|11:30 a.m. CT
|Denver
|Colorado
|10:30 a.m. MT
|Phoenix
|Arizona
|10:30 a.m. MT
|Los Ángeles
|California
|9:30 a.m. PT
|San Diego
|California
|9:30 a.m. PT
|San Francisco
|California
|9:30 a.m. PT
|Las Vegas
|Nevada
|9:30 a.m. PT
¿Por qué la inauguración del Mundial 2026 será histórica?
La ceremonia del Estadio Azteca marcará oficialmente el comienzo de la primera Copa Mundial con 48 selecciones participantes. Además, México se convertirá en el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas tras haber sido sede de los torneos de 1970 y 1986.
La FIFA ha preparado un espectáculo de alcance global que combinará música, tecnología, cultura y tradición antes del partido entre México y Sudáfrica, encargado de abrir la competición.
¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?
Entre los artistas confirmados para la ceremonia destacan:
- Shakira
- Burna Boy
- J Balvin
- Belinda
- Alejandro Fernández
- Maná
- Los Ángeles Azules
- Danny Ocean
- Lila Downs
- Tyla
Estadio Azteca: sede de la inauguración del Mundial 2026
|Información
|Detalle
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México
|País
|México
|Capacidad
|Más de 80,000 espectadores
|Inauguración Mundial 1970
|Sí
|Inauguración Mundial 1986
|Sí
|Inauguración Mundial 2026
|Sí
FAQ de la inauguración del Mundial 2026
¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en México?
La ceremonia comenzará a las 11:30 a.m. hora de Ciudad de México.
¿A qué hora inicia la inauguración en Estados Unidos?
Desde las 9:30 a.m. PT en California hasta las 12:30 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.
¿Dónde se realiza la ceremonia inaugural?
En el Estadio Azteca de Ciudad de México.
¿Qué partido se juega después de la inauguración?
México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.
¿Quiénes actuarán en la ceremonia?
Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.
Con una audiencia potencial de cientos de millones de espectadores y una ceremonia diseñada para celebrar la diversidad cultural del torneo, el Mundial 2026 iniciará oficialmente desde el Estadio Azteca con uno de los espectáculos más ambiciosos en la historia reciente del fútbol. Millones de aficionados alrededor del planeta estarán pendientes de un evento que marcará el comienzo de una nueva era para la Copa del Mundo.