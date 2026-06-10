La ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será un acontecimiento que pasará a la historia y el show que Shakira junto a un nutrido cartel de estrellas latinoamericanas ofrecerá en la antesala del partido inaugural del Grupo A entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio será un espectáculo imperdible que podrá verse EN VIVO GRATIS en Estados Unidos a través de TV abierta en español por Telemundo, mientras que la cobertura en inglés estará a cargo de Fox Sports, ambos con transmisión simultánea del evento vía streaming online en sus respectivas plataformas desde el Estadio Ciudad de México (nombre que adoptó el Estadio Azteca para el torneo). A continuación, te detallamos cómo seguir tanto la ceremonia como el espectáculo musical en tiempo real, en lo que será un arranque que combinará deporte y entretenimiento global de uno de los eventos más vistos del año.

Conoce los canales de TV y horarios para ver la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio antes del partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca. (Foto: Composición Mag)

Horario del show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Shakira forma parte del show musical de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en el Estadio Azteca (renombrado como Estadio Ciudad de México por el torneo). Entre los artistas latinoamericanos que encabezan el cartel figuran J Balvin, Maná, Alejandro Fernánde,z Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

La inauguración se realiza el jueves 11 de junio de 2026, en el arranque del torneo, antes del partido México vs Sudáfrica. El show comienza aproximadamente 90 minutos antes del partido inaugural, dentro de la ceremonia de apertura. En Estados Unidos se podrá ver a partir de la 1:30 pm ET / 10:30 am PT, mientras que en México y Colombia a las 11:30 am (Tiempo del Centro) y 12:30 pm, respectivamente.

Asimismo, el espectáculo de Shakira con el que se dará inicio a la máxima fiesta del fútbol se podrá ver gratis por TV abierta en varios países (como por ejemplo México, Estados Unidos y Colombia) y también vía streaming legal en algunas regiones.

Dónde ver el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en México (TV abierta y streaming)

TV abierta gratis TV de paga Streaming online Canal 5 y Las Estrellas (TelevisaUnivision) y Azteca 7 (TV Azteca) transmitirán la ceremonia inaugural y el partido, por lo que ahí se podrá ver el show de Shakira. TUDN tendrá cobertura especializada de la inauguración y del partido. ViX y ViX+ transmitirán en vivo la ceremonia y el partido, como parte del paquete del Mundial 2026 (el acceso puede requerir suscripción de pago según el plan).

Plataformas digitales de Azteca Deportes y TelevisaUnivision también ofrecerán la señal en línea según los derechos que poseen en México.

Dónde ver el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

En español En inglés Streaming Telemundo y Universo transmitirán la inauguración y el partido inaugural, por lo que el show de Shakira se verá en esos canales. Fox y FS1 ofrecerán la cobertura en inglés. Peacock llevará la señal en streaming en Estados Unidos, asociada a la cobertura de Telemundo.

Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Dónde ver el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en Colombia

Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports y DirecTV poseen los derechos del Mundial 2026 para Colombia y transmitirán la ceremonia de inauguración del jueves 11 de junio, lo que incluye el show de Shakira desde el Estadio Azteca.

Otras regiones y disponibilidad en diferido del show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Si no se ve en directo, es muy probable que la actuación de Shakira se publique en diferido en los canales oficiales de FIFA en YouTube y en las plataformas de los medios que tengan los derechos en cada país. Por ejemplo, en América Latina y España, el espectáculo de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 desde México se podrá ver en vivo por televisión abierta/tv de paga a través de DirecTV Sports y RTVE (y en streaming, por DGO y La1), respectivamente.