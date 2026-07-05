Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Brasil y Noruega protagonizarán un gran partido este domingo 5 de julio. Ambas selecciones medirán fuerzas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial 2026. Si no te quieres perder el duelo, conoce en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Noruega en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 este domingo 5 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm                
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 10:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Noruega?

Este domingo 5 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial
  • Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Vivo Play
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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