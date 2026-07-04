Canadá y Marruecos protagonizarán un gran partido este sábado 4 de julio, cuando se enfrenten en el Estadio Houston por los octavos de final del Mundial 2026. Si no te quieres perder el partido, revisa esta nota. Aquí se te compartirán los horarios para ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean continuar con vida en el certamen. En el caso de Canadá, accedió a esta instancia tras superar 1-0 a Sudáfrica en los 16avos de final. Marruecos, por otro lado, tuvo que vencer 3-2 en penales a Países Bajos en los 16avos de final, luego de que ambas escuadras igualaran 1-1 en 120 minutos.
¿A qué hora ver EN VIVO el Canadá vs. Marruecos en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 este sábado 4 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 pm
- Estados Unidos (CT): 12:00 pm
- Estados Unidos (MT): 11:00 am
- Estados Unidos (PT): 10:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 7:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 1:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm