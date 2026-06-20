Alemania y Costa de Marfil miden fuerzas por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá. El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

En México, el partido Alemania vs. Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 podrá seguirse EN VIVO mediante ViX México, plataforma que ofrecerá la cobertura completa desde el BMO Field de Toronto. Los aficionados podrán acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas, computadoras y otros dispositivos compatibles para no perderse ningún detalle de este atractivo duelo entre europeos y africanos.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network y Telemundo, con cobertura tanto en inglés como en español para toda la audiencia. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Canadá para los aficionados del Mundial 2026.

Por su parte, en España, los derechos de transmisión corresponden a Movistar Plus+, mientras que las opciones digitales estarán disponibles mediante DAZN Spain y DAZN Mundial, servicios que permitirán ver el compromiso en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

En Alemania, los seguidores de la Mannschaft podrán acompañar el encuentro mediante la señal abierta de ZDF, una de las cadenas con mayor tradición en la cobertura de la selección alemana. En streaming, la plataforma MagentaTV ofrecerá la transmisión completa del compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo E.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del mercado, la cobertura estará complementada por señales locales como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Televisión, Teleamazonas, América Televisión y Canal 5 Uruguay, además de servicios digitales como Disney+ Premium, Flow, TyC Sports Play, Caracol Play y Paramount+.

En Bolivia, la transmisión estará disponible mediante Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante Entel TV. En Paraguay, el compromiso será emitido por GEN y Trece, canales que poseen los derechos para la cobertura del Mundial 2026 en territorio guaraní.

En Centroamérica, los aficionados contarán con diferentes alternativas según el país. En Panamá, la cobertura estará a cargo de RPC TV y TVMax, además de las plataformas Medcom GO y Tigo Sports Panamá. En Costa Rica, el partido podrá verse por FOX+, mientras que en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua estarán disponibles señales como Telecadena, Televisiete, Canal 4, FOX Centroamérica y los servicios de Tigo Sports en cada territorio.

Finalmente, en Brasil, uno de los mercados con mayor audiencia del torneo, el encuentro podrá verse a través de Globo, SporTV y SBT, mientras que las opciones digitales incluirán Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y Disney+ Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 14:00 ViX México ViX Estados Unidos (ET) 16:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 13:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV España 22:00 Movistar Plus+ DAZN Spain, DAZN Mundial Alemania 22:00 ZDF MagentaTV Argentina 17:00 Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Flow, Paramount+ Colombia 15:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Chile 16:00 Chilevisión, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Chile Ecuador 15:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Perú 15:00 América TV, DIRECTV Sports, TV360 América TVGO, DGO, Disney+ Premium Uruguay 17:00 Canal 5, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Venezuela 16:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Bolivia 16:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 17:00 GEN, Trece - Panamá 15:00 RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá Costa Rica 14:00 FOX+ - Honduras 14:00 Telecadena 7 y 4 Tigo Sports Honduras Guatemala 14:00 Televisiete Canal 7 Chapin TV, Tigo Sports Guatemala El Salvador 14:00 Canal 4 TCS GO, Tigo Sports El Salvador Nicaragua 14:00 FOX Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana 16:00 CDN Deportes - Puerto Rico 16:00 Telemundo Puerto Rico NAICOM Brasil 17:00 Globo, SporTV, SBT Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.

Canales de Telemundo y FOX para ver Alemania vs. Costa de Marfil en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos contarán con múltiples alternativas para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo llevará toda la cobertura para la audiencia hispana. Además, el compromiso podrá verse online mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami, FL Canal 51 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando, FL Canal 31 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa, FL Canal 49 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago, IL Canal 44 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas, TX Canal 39 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston, TX Canal 47 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora en Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Hora en México: 14:00 horas (Tiempo del Centro)

14:00 horas (Tiempo del Centro) Hora en España: 22:00 horas

22:00 horas Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo

FOX Network y Telemundo Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV

FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV Televisión en España: Movistar Plus+

Movistar Plus+ Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial

DAZN Spain y DAZN Mundial Estadio: BMO Field

BMO Field Ciudad: Toronto, Canadá

Toronto, Canadá Capacidad: 30,000 espectadores aproximadamente

Alemania intentará consolidar su liderato en el Grupo E y acercarse a los octavos de final, mientras que Costa de Marfil buscará prolongar su gran inicio en el Mundial 2026. Con dos selecciones que ganaron en su estreno, el choque promete intensidad, goles y una importante audiencia en América y Europa.