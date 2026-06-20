Con seis puntos potencialmente en juego para la clasificación, Alemania y Costa de Marfil protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026. Ambos equipos comenzaron el torneo con una victoria y buscarán dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final cuando se enfrenten este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá. El partido comenzará a las 17:00 horas del Tiempo de Centro (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO en Argentina mediante TyC Sports y TyC Sports Play.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports EN VIVO, que ofrecerá una cobertura completa antes, durante y después del encuentro. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del compromiso.

No será un partido cualquiera. Alemania llega fortalecida tras firmar una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada, mientras que Costa de Marfil sorprendió al derrotar a Ecuador y demostrar que tiene argumentos para competir de igual a igual frente a cualquier rival. Con figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz y Leroy Sané, la Mannschaft intentará confirmar su candidatura al título. Del otro lado, los Elefantes buscarán una victoria histórica que los acerque a la siguiente ronda del torneo. Todo el encuentro podrá seguirse EN VIVO por la señal de TyC Sports y sus plataformas digitales.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

TyC Sports está disponible en los principales cableoperadores de Argentina. A continuación, te mostramos los canales donde podrás seguir el partido entre Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Alemania vs. Costa de Marfil?

TyC Sports Play ofrece acceso digital a la programación del canal, sujeto a disponibilidad regional y a los acuerdos de distribución vigentes. Los usuarios pueden acceder desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

En algunos territorios, el acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. También pueden existir restricciones geográficas derivadas de los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO, Alemania vs. Costa de Marfil desde los Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que se encuentren en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante servicios como Fanatiz y Fubo, sujetos a disponibilidad regional y planes de suscripción.

Asimismo, TyC Sports Internacional suele estar disponible en DIRECTV a través del Canal 469, dependiendo del paquete contratado.

Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios en determinados mercados y cuenta con una amplia oferta de contenidos deportivos, incluyendo partidos internacionales, ligas europeas y competencias de selecciones.

Alemania vs. Costa de Marfil: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

Detalle Información Partido Alemania vs. Costa de Marfil Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo E Fecha Sábado 20 de junio de 2026 Hora 17:00 horas del Tiempo de Centro (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) TV en Argentina TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio BMO Field Ciudad Toronto, Canadá Instancia Jornada 2 del Grupo E

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se disputará este sábado 20 de junio en el BMO Field Stadium de Toronto, con inicio programado para las 17:00 horas del Tiempo de Centro, equivalente a las 4 p.m. ET y 1 p.m. PT en Estados Unidos.

La transmisión para Argentina estará disponible mediante TyC Sports EN VIVO por televisión y TyC Sports Play vía streaming. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y televisores inteligentes compatibles.

Preguntas frecuentes

¿Qué canal transmite Alemania vs. Costa de Marfil en Argentina?

El partido será transmitido por TyC Sports EN VIVO para todo el territorio argentino.

¿Dónde ver TyC Sports Play online?

La plataforma TyC Sports Play permite acceder a la señal en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles.

¿A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil?

El encuentro comenzará a las 17:00 horas del Tiempo de Centro, equivalentes a las 4 p.m. ET y 1 p.m. PT.

¿Dónde se juega Alemania vs. Costa de Marfil?

El partido se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá.

¿Qué está en juego en este partido?

Ambas selecciones ganaron en la primera jornada y una nueva victoria las dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.