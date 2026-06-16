Debuta el campeón del mundo e inicia su defensa del Mundial en esta edición 2026 en Estados Unidos. Este martes 16 de junio, no te pierdas el juego de Argentina vs. Argelia EN VIVO desde el Estadio Kansas City de Misuri, que contará con la presencia de Lionel Messi en la oncena que dirige Lionel Scaloni. A continuación, te dejo con los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este encuentro de Argentina vs. Argelia minuto a minuto por la Copa Mundial de Fútbol 2026.
¿A qué hora y en qué canal ver Argentina vs. Argelia EN VIVO por Mundial 2026? Horarios y TV Abierta
La cobertura del partido entre Argentina y Argelia comenzará a las 10:00 p.m. de Buenos Aires y 9:00 p.m. ET este martes 16 de junio, en el marco de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A continuación, encontrarás todos los horarios y canales de transmisión, tanto en televisión abierta como por señal de paga, para seguir cada minuto del encuentro desde Estados Unidos, España y distintos países de Latinoamérica.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, Entel TV, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|9:00 p.m.
|Colombia
|GOL Caracol, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|7:00 p.m.
|Ecuador
|El Canal del Fútbol, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
|7:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Peacock y Fubo
|9:00 p.m. ET
|España
|RTVE Play y DAZN
|3:00 a.m. del miércoles 17
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Perú
|América TV, TVGo, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
Argentina vs. Argelia: posibles alineaciones
- Argentina:Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
- Argelia: Luca Zidane; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Ismaël Bennacer, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.
Fecha, horario y TV para ver Argentina vs. Argelia EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Kansas City, Estados Unidos
- Horario: 9:00 pm ET / 6:00 pm PT / 7:00 pm CDMX
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)