Brasil vuelve a situarse en el centro del mapa futbolístico cuando se mida a Marruecos en uno de los duelos más esperados de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, desde las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT y 16:00 horas del centro de México) , y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha. Mientras Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick encabezan la nueva línea ofensiva brasileña, buena parte de la atención se detiene en el estado físico de Neymar Jr., cuya presencia en el debut frente a los Leones del Atlas sigue en duda.

Para quienes planean seguir el encuentro por televisión o vía streaming, la programación ofrece una amplia cobertura en diferentes territorios. En España, el Brasil vs. Marruecos podrá verse EN VIVO por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que emitirán el partido en directo y con señal adaptada al público local. Es una oferta pensada tanto para el espectador de señal abierta como para el usuario que prefiere consumir el torneo desde servicios OTT.

En Estados Unidos, la transmisión lineal estará a cargo de FOX Network, Telemundo, Universo y Telemundo Deportes, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV asumirán la distribución digital para quienes opten por seguir el duelo desde móvil, Smart TV, tablet o computadora. La jornada también contará con relato radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. En México, el choque se verá por Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, con opciones online mediante ViX y Azteca Deportes En Vivo.

Sudamérica dispondrá igualmente de una cobertura amplia para el estreno mundialista de Brasil. En países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el Brasil vs. Marruecos se podrá seguir por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y a través de la plataforma DGO, con refuerzos en señal abierta según el mercado: Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN, Teleamazonas y América Televisión, entre otros.

A ello se suman alternativas de streaming como Disney+ Premium y Paramount+. En Bolivia, el partido se verá por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay la emisión estará a cargo de GEN y Trece, acompañando el debut de la selección brasileña en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 16:00 Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7 ViX México, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 18:00 FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 FOX One, Peacock TV, fuboTV Estados Unidos (PT) 15:00 FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 FOX One, Peacock TV, fuboTV España 00:00 (domingo) TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Argentina 19:00 Telefe, DIRECTV Sports Argentina mitelefe, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+ Colombia 17:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Chile 18:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Ecuador 17:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú 17:00 América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV 360 América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Uruguay 19:00 Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ Venezuela 18:00 DIRECTV Sports Venezuela, Eleven DGO, Disney+ Premium Sur, Inter Bolivia 18:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 19:00 GEN, Trece — Panamá 17:00 RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX Costa Rica 16:00 FOX Costa Rica ViX, FOX+ Honduras 16:00 Canal 5 Televicentro, FOX Honduras ViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+ Guatemala 16:00 Tigo Sports Guatemala ViX El Salvador 16:00 Tigo Sports El Salvador ViX Nicaragua 16:00 Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua ViX República Dominicana 18:00 Pio Deportes ViX Puerto Rico 18:00 Telemundo NAICOM Brasil 19:00 Globo, SporTV, SBT Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping, N Sports

Canales de Telemundo, Universo y FS1 para ver Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos contará con múltiples alternativas para seguir el debut de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FS1 tendrá la cobertura en inglés. Además, Peacock TV y fuboTV transmitirán el encuentro vía streaming.

Ciudad / Estado Telemundo Universo FS1 Streaming Nueva York, NY Canal 47, Spectrum 47, Optimum 16/1007 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Miami, FL Canal 51, Xfinity 13 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Orlando, FL Canal 31, Spectrum 62, Xfinity 21 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Tampa, FL Canal 49, Spectrum 19, Xfinity 21 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2, Spectrum 24 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Chicago, IL Canal 44 y 5.3, Xfinity 4 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Dallas, TX Canal 39, Spectrum 10 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Houston, TX Canal 47, Xfinity 11 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV San Antonio, TX Canal 60, Spectrum 17 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 Universo FS1 Peacock TV, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39, Cox 20 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Las Vegas, NV Canal 39, Cox 9 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV San Francisco, CA Canal 48, Xfinity 18 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Seattle, WA Canal 7.4, Xfinity 326 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Denver, CO Canal 25, Xfinity 11 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Washington D.C. Canal 44 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV

Horarios, TV y cómo ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: Brasil vs. Marruecos

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)

Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1

Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Capacidad: 82,500 espectadores

Brasil inicia una nueva era bajo la dirección de Carlo Ancelotti y buscará comenzar con una victoria frente a una selección marroquí que llega respaldada por una destacada racha de resultados. Con Neymar pendiente de su evolución física y figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo, el partido promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la primera jornada del Mundial 2026.