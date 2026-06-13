El partido más esperado de este fin de semana en lo que es la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 se vivirá desde el MetLife Stadium. No te pierdas la transmisión de Brasil vs. Marruecos EN VIVO y en DIRECTO desde cualquier parte del mundo, por lo que aquí te dejaré con los principales canales de TV para que puedas seguir este enfrentamiento de pronóstico reservado entre el ‘Scratch’ y la última semifinalista de la Copa del Mundo, además de vigente campeona de la Copa Africana de Naciones.

Brasil vs. Marruecos se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde EE.UU.?

La transmisión de Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Estados Unidos a través de Telemundo y Peacock en español o mediante FS1, FOX One y Fubo en su señal en inglés.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde España?

Mira el partido de Brasil vs. Marruecos en directo desde España a través de La 1 de TVE y RTVE Play, así como DAZN en streaming online por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde México?

No te pierdas el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde México por la señal de Canal 5, TV Azteca 7, TUDN y ViX Premium, teniendo opciones tanto en TV abierta como de paga.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Perú?

Sigue la transmisión del partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Perú a través de la señal de América TV y América TVGo (Canal 4) o por DIRECTV Sports y DGO en streaming online.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Colombia?

Desde Colombia no te pierdas la transmisión de Brasil vs. Marruecos EN VIVO mediante Win Sports, Canal RCN, GOL Caracol, DIRECTV Sports y Disney Plus Premium, por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Ecuador?

Para ver el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Ecuador será mediante la señal de Teleamazonas en TV Abierta o DIRECTV Sports en TV paga y DGO en streaming online.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Paraguay?

Sigue el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO por la señal de TIGO Sports y DIRECTV Sports desde Paraguay, para ver el juego minuto a minuto por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Bolivia?

Si vives en Bolivia, mira la señal de TiGo Sports para ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Centroamérica?

Este sábado 13 de junio no te pierdas el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO a través de TiGo Sports y FOX en Centroamérica, para verlo minuto a minuto.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Venezuela?

La transmisión del partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Venezuela será a través de Televen o DIRECTV Sports, para poder ver todas las incidencias del juego.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Uruguay?

Si te encuentras en Uruguay, podrás seguir el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO a través de la señal de DIRECTV Sports o DGo en streaming online.

¿Qué canal de TV transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Chile?

Si te encuentras en Chile, podrás seguir el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO a través de la señal de Chilevisión, DIRECTV Sports o DGo en streaming online.

Brasil vs. Marruecos se ven las caras por la Copa del Mundo. (Video: CBF)