Colombia y República Democrática del Congo vuelven a captar la atención de los aficionados al fútbol cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, este martes 23 de junio, a partir de las 21:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos). Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming desde México, Colombia, Estados Unidos, España y Latinoamérica, aquí te compartimos la guía completa con las señales oficiales disponibles para seguir todas las incidencias desde tu televisor, celular, tablet o computadora.
En México, el encuentro podrá verse por Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que las alternativas online estarán disponibles mediante ViX Premium y Azteca Deportes En Vivo, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del compromiso desde Guadalajara.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en inglés por Fox Sports 1 y en español a través de Telemundo. Además, los aficionados podrán seguir el partido mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV desde cualquier dispositivo compatible.
Por su parte, en Colombia, el compromiso será emitido por Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia. Las opciones de streaming incluirán Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+.
En España, la cobertura estará disponible a través de Movistar+, mientras que las plataformas DAZN Spain y DAZN Mundial ofrecerán la transmisión online para los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde territorio español.
En el resto de Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante las señales de DIRECTV Sports. Además, varios mercados contarán con cobertura complementaria a través de ESPN y Disney+ Premium, junto a plataformas regionales de streaming. En Bolivia, la transmisión estará disponible por Red Uno y Unitel, mientras que en Paraguay podrá verse mediante las señales de GEN y Trece.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. RD Congo?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|8:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|10:00 p.m.
|Fox Sports 1, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|7:00 p.m.
|Fox Sports 1, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|España
|04:00 (miércoles 24)
|Movistar+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Colombia
|9:00 p.m.
|Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Argentina
|11:00 p.m.
|Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|10:00 p.m.
|DIRECTV Sports Chile, ESPN Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Ecuador
|9:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Perú
|9:00 p.m.
|América Televisión, DIRECTV Sports Perú, ESPN Perú
|América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360
|Uruguay
|11:00 p.m.
|DIRECTV Sports Uruguay, ESPN Uruguay
|DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|10:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|10:00 p.m.
|Red Uno, Unitel
|Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Paraguay
|11:00 p.m.
|GEN, Trece
|—
|Brasil
|11:00 p.m.
|SporTV, Globo
|Globoplay, Disney+ Premium Brasil, CazéTV, Claro TV+, Vivo Play, Zapping
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|Teletica Canal 7
|Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+
|Guatemala
|8:00 p.m.
|—
|Tigo Sports Guatemala
|Honduras
|8:00 p.m.
|Telecadena 7 y 4
|DTVC+, Tigo Sports Honduras
|El Salvador
|8:00 p.m.
|Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador
|TCS GO, Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|8:00 p.m.
|Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|10:00 p.m.
|Pio Deportes
|—
|Puerto Rico
|10:00 p.m.
|Fox Sports 1, Telemundo
|NAICOM
|Canadá
|10:00 p.m. ET
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS
|TSN+, RDS App
Canales de Telemundo y FOX para ver Colombia vs. RD Congo en Estados Unidos
La audiencia estadounidense contará con dos opciones principales para seguir el encuentro. Fox Sports 1 ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo tendrá la cobertura completa en español para el público hispano.
Además, el partido podrá verse vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, iPhone, iPad y dispositivos Android.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX Sports 1
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|Fox Sports 1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo
- Partido: Colombia vs. República Democrática del Congo
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 2)
- Fecha: Martes 23 de junio de 2026
- Hora en México: 8:00 p.m.
- Hora en Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 p.m.
- Hora en Estados Unidos: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
- TV en México: Canal 5, TUDN y Azteca 7
- TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 y Telemundo
- TV en Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia
- Streaming: ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
- Estadio: Estadio Akron
- Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)
- Capacidad: 49,850 espectadores aproximadamente.