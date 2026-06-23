GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Colombia vs. RD Congo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Colombia vs. RD Congo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Colombia y República Democrática del Congo vuelven a captar la atención de los aficionados al fútbol cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, este martes 23 de junio, a partir de las 21:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos). Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming desde México, Colombia, Estados Unidos, España y Latinoamérica, aquí te compartimos la guía completa con las señales oficiales disponibles para seguir todas las incidencias desde tu televisor, celular, tablet o computadora.

En México, el encuentro podrá verse por Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que las alternativas online estarán disponibles mediante ViX Premium y Azteca Deportes En Vivo, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del compromiso desde Guadalajara.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en inglés por Fox Sports 1 y en español a través de Telemundo. Además, los aficionados podrán seguir el partido mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV desde cualquier dispositivo compatible.

Por su parte, en Colombia, el compromiso será emitido por Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia. Las opciones de streaming incluirán Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+.

En España, la cobertura estará disponible a través de Movistar+, mientras que las plataformas DAZN Spain y DAZN Mundial ofrecerán la transmisión online para los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde territorio español.

En el resto de Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante las señales de DIRECTV Sports. Además, varios mercados contarán con cobertura complementaria a través de ESPN y Disney+ Premium, junto a plataformas regionales de streaming. En Bolivia, la transmisión estará disponible por Red Uno y Unitel, mientras que en Paraguay podrá verse mediante las señales de GEN y Trece.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. RD Congo?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
México8:00 p.m.Canal 5, TUDN, Azteca 7ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo
Estados Unidos (ET)10:00 p.m.Fox Sports 1, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Estados Unidos (PT)7:00 p.m.Fox Sports 1, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
España04:00 (miércoles 24)Movistar+DAZN Spain, DAZN Mundial
Colombia9:00 p.m.Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Argentina11:00 p.m.Flow Sports, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Chile10:00 p.m.DIRECTV Sports Chile, ESPN ChileDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Ecuador9:00 p.m.Teleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Perú9:00 p.m.América Televisión, DIRECTV Sports Perú, ESPN PerúAmérica TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360
Uruguay11:00 p.m.DIRECTV Sports Uruguay, ESPN UruguayDGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
Venezuela10:00 p.m.DIRECTV Sports VenezuelaDGO, Disney+ Premium
Bolivia10:00 p.m.Red Uno, UnitelTigo Sports Bolivia, Entel TV
Paraguay11:00 p.m.GEN, Trece
Brasil11:00 p.m.SporTV, GloboGloboplay, Disney+ Premium Brasil, CazéTV, Claro TV+, Vivo Play, Zapping
Costa Rica8:00 p.m.Teletica Canal 7Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+
Guatemala8:00 p.m.Tigo Sports Guatemala
Honduras8:00 p.m.Telecadena 7 y 4DTVC+, Tigo Sports Honduras
El Salvador8:00 p.m.Canal 4 El Salvador, FOX El SalvadorTCS GO, Tigo Sports El Salvador
Nicaragua8:00 p.m.Canal 10 Nicaragua, FOX NicaraguaTigo Sports Nicaragua
República Dominicana10:00 p.m.Pio Deportes
Puerto Rico10:00 p.m.Fox Sports 1, TelemundoNAICOM
Canadá10:00 p.m. ETTSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDSTSN+, RDS App

Canales de Telemundo y FOX para ver Colombia vs. RD Congo en Estados Unidos

La audiencia estadounidense contará con dos opciones principales para seguir el encuentro. Fox Sports 1 ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo tendrá la cobertura completa en español para el público hispano.

Además, el partido podrá verse vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, iPhone, iPad y dispositivos Android.

Ciudad / EstadoTelemundoFOX Sports 1Streaming
Nueva York, NYCanal 47Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Miami, FLCanal 51Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Orlando, FLCanal 31Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Tampa, FLCanal 49Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Chicago, ILCanal 44Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Dallas, TXCanal 39Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Houston, TXCanal 47Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39Fox Sports 1FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo

  • Partido: Colombia vs. República Democrática del Congo
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 2)
  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Hora en México: 8:00 p.m.
  • Hora en Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 p.m.
  • Hora en Estados Unidos: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
  • TV en México: Canal 5, TUDN y Azteca 7
  • TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 y Telemundo
  • TV en Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia
  • Streaming: ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
  • Estadio: Estadio Akron
  • Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)
  • Capacidad: 49,850 espectadores aproximadamente.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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