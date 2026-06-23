La Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026 va finalizando y para cerrar tendremos un partidazo. Este martes 23 de junio, no te pierdas el juego de Colombia vs. RD Congo EN VIVO por la señal de GOL Caracol en TV Abierta y Caracol Play en streaming online, desde las 9:00 p.m. Bogotá . La selección colombiana ha generado gran expectativa tras el 3-1 ante Uzbekistán en el debut y va por su segundo triunfo consecutivo contra una selección que en el debut dio la sorpresa al empatar 1-1 contra Portugal.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Cobertura oficial de GOL Caracol EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. RD Congo hoy por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de la Tricolor y Argentina.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Estadio Akron de Guadalajara, México Horario: 9:00 p.m. Colombia

9:00 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)