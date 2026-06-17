CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming que transmiten el partido Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO GRATIS ONLINE por el Mundail 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming que transmiten el partido Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO GRATIS ONLINE por el Mundail 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

La selección de Colombia afrontará este miércoles 17 de junio uno de los compromisos más importantes de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Uzbekistán por el Grupo K en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Bogotá (10 p.m. ET y 7 p.m. PT en Estados Unidos) y marcará el estreno mundialista del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en una zona que comparte con Portugal y RD Congo.

Impulsada por una generación liderada por Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Richard Ríos y Jefferson Lerma, la Tricolor llega al torneo con la ambición de convertirse en una de las protagonistas de la competición. Enfrente estará una selección uzbeka que disputa el primer Mundial de su historia y que intentará dar la sorpresa en uno de los grupos más equilibrados de la fase inicial.

En Colombia, el partido de Los Cafeteros vs. Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K podrá verse a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia y diversas plataformas digitales que ofrecerán cobertura completa del estreno cafetero en la Copa Mundial FIFA 2026.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FS1, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo para televisión, mientras que FOX One y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports y DGO. Dependiendo del territorio, la cobertura será complementada por señales abiertas como Chilevisión, Canal 5 Uruguay, Eleven, GEN, Trece y otros operadores locales, además de plataformas streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En México, la transmisión estará disponible mediante ViX México. Mientras que en España, los aficionados podrán seguir el estreno de la selección colombiana a través de Movistar+, DAZN Mundial y DAZN Spain.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
España04:00 (jueves 18)Movistar+, DAZN MundialDAZN Spain
Estados Unidos (ET)22:00FS1, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)19:00FS1, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Colombia21:00Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Argentina23:00TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports ArgentinaTyC Sports Play, Flow Sports, DGO, Paramount+
Chile22:00Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
Ecuador21:00DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Perú21:00DIRECTV Sports PerúDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Uruguay23:00Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela22:00DIRECTV Sports Venezuela, ElevenDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
Bolivia22:00Tigo Sports Bolivia, Entel TVEntel TV
Paraguay22:00GEN, Trece
Panamá21:00Tigo Sports Panamá
Costa Rica20:00FOX+
Honduras20:00Tigo Sports Honduras
Guatemala20:00TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
El Salvador20:00Tigo Sports El Salvador
Nicaragua20:00Tigo Sports Nicaragua
República Dominicana22:00Pio Deportes
México20:00ViX México
Puerto Rico22:00Fox Sports 1, TelemundoNAICOM
Brasil23:00Globo, SporTVGloboplay, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Zapping

Canales de FS1 y Telemundo para ver Colombia vs. Uzbekistán en Estados Unidos

Los aficionados de Estados Unidos contarán con múltiples opciones para seguir el debut de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo ofrecerá la transmisión en español, mientras que Fox Sports 1 (FS1) tendrá la cobertura principal en inglés. Además, FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo estarán disponibles para teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Ciudad / EstadoTelemundoFOX (FS1)Streaming
Nueva York, NYCanal 47FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Miami, FLCanal 51FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Orlando, FLCanal 31FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Tampa, FLCanal 49FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Atlanta, GACanal 47.2FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Chicago, ILCanal 44FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Dallas, TXCanal 39FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Houston, TXCanal 47FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Los Ángeles, CATelemundo 52FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Phoenix, AZCanal 39FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Las Vegas, NVCanal 39FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
San Francisco, CACanal 48FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Seattle, WACanal 7.4FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Denver, COCanal 25FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Washington D.C.Canal 44FS1FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo

Horarios, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Colombia vs. Uzbekistán
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo K)
  • Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
  • Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (Estados Unidos); 23:00 (Argentina, Uruguay y Brasil); 22:00 (Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana); 21:00 (Colombia, Perú, Ecuador y Panamá); 20:00 (México y Centroamérica); 04:00 (España, jueves 18)
  • Televisión en Estados Unidos: FS1 y Telemundo
  • Streaming: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Ciudad: Ciudad de México, México
  • Capacidad: 87,523 espectadores
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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