La selección de Colombia afrontará este miércoles 17 de junio uno de los compromisos más importantes de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Uzbekistán por el Grupo K en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Bogotá (10 p.m. ET y 7 p.m. PT en Estados Unidos) y marcará el estreno mundialista del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en una zona que comparte con Portugal y RD Congo.

Impulsada por una generación liderada por Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Richard Ríos y Jefferson Lerma, la Tricolor llega al torneo con la ambición de convertirse en una de las protagonistas de la competición. Enfrente estará una selección uzbeka que disputa el primer Mundial de su historia y que intentará dar la sorpresa en uno de los grupos más equilibrados de la fase inicial.

En Colombia, el partido de Los Cafeteros vs. Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K podrá verse a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia y diversas plataformas digitales que ofrecerán cobertura completa del estreno cafetero en la Copa Mundial FIFA 2026.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FS1, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo para televisión, mientras que FOX One y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports y DGO. Dependiendo del territorio, la cobertura será complementada por señales abiertas como Chilevisión, Canal 5 Uruguay, Eleven, GEN, Trece y otros operadores locales, además de plataformas streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En México, la transmisión estará disponible mediante ViX México. Mientras que en España, los aficionados podrán seguir el estreno de la selección colombiana a través de Movistar+, DAZN Mundial y DAZN Spain.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING España 04:00 (jueves 18) Movistar+, DAZN Mundial DAZN Spain Estados Unidos (ET) 22:00 FS1, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 19:00 FS1, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Colombia 21:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Argentina 23:00 TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina TyC Sports Play, Flow Sports, DGO, Paramount+ Chile 22:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Ecuador 21:00 DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú 21:00 DIRECTV Sports Perú DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Uruguay 23:00 Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 22:00 DIRECTV Sports Venezuela, Eleven DGO, Disney+ Premium Sur, Inter Bolivia 22:00 Tigo Sports Bolivia, Entel TV Entel TV Paraguay 22:00 GEN, Trece — Panamá 21:00 Tigo Sports Panamá — Costa Rica 20:00 FOX+ — Honduras 20:00 Tigo Sports Honduras — Guatemala 20:00 TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala — El Salvador 20:00 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 20:00 Tigo Sports Nicaragua — República Dominicana 22:00 Pio Deportes — México 20:00 — ViX México Puerto Rico 22:00 Fox Sports 1, Telemundo NAICOM Brasil 23:00 Globo, SporTV Globoplay, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Zapping

Canales de FS1 y Telemundo para ver Colombia vs. Uzbekistán en Estados Unidos

Los aficionados de Estados Unidos contarán con múltiples opciones para seguir el debut de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo ofrecerá la transmisión en español, mientras que Fox Sports 1 (FS1) tendrá la cobertura principal en inglés. Además, FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo estarán disponibles para teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Ciudad / Estado Telemundo FOX (FS1) Streaming Nueva York, NY Canal 47 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Miami, FL Canal 51 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Orlando, FL Canal 31 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Tampa, FL Canal 49 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Atlanta, GA Canal 47.2 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Chicago, IL Canal 44 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Dallas, TX Canal 39 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Houston, TX Canal 47 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Los Ángeles, CA Telemundo 52 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Phoenix, AZ Canal 39 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Las Vegas, NV Canal 39 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo San Francisco, CA Canal 48 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Seattle, WA Canal 7.4 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Denver, CO Canal 25 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Washington D.C. Canal 44 FS1 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo

Horarios, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: Colombia vs. Uzbekistán

Colombia vs. Uzbekistán Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo K)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo K) Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (Estados Unidos); 23:00 (Argentina, Uruguay y Brasil); 22:00 (Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana); 21:00 (Colombia, Perú, Ecuador y Panamá); 20:00 (México y Centroamérica); 04:00 (España, jueves 18)

10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (Estados Unidos); 23:00 (Argentina, Uruguay y Brasil); 22:00 (Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana); 21:00 (Colombia, Perú, Ecuador y Panamá); 20:00 (México y Centroamérica); 04:00 (España, jueves 18) Televisión en Estados Unidos: FS1 y Telemundo

FS1 y Telemundo Streaming: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo

FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo Estadio: Estadio Azteca

Estadio Azteca Ciudad: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Capacidad: 87,523 espectadores