Un debut que genera alta expectativa. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas el partido de la Selección Colombia vs. Uzbekistán, en lo que será el último del Grupo K en esta Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Con Luis Díaz como titular, los cafeteros se preparan para hacer historia y arrancan en Ciudad de México en el Estadio Azteca. A continuación, te cuento dónde ver Colombia vs. Uzbekistán y los horarios en diferentes partes del mundo.
¿Dónde ver Colombia - Uzbekistán EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales
Este miércoles 17 de junio es el debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en la Copa Mundial de Fútbol 2026, por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca, que iniciará a partir de las 9:00 p.m. Bogotá y será transmitido por Canal RCN, Gol Caracol y DIRECTV Sports. A continuación, te dejo con más opciones en TV y Streaming, así como también los horarios, para seguir este enfrentamiento.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|10:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|8:00 p.m.
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
|8:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|9:00 p.m. ET
|España
|RTVE Play y DAZN
|4:00 a.m. (Jueves 18)
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Perú
|DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
Colombia vs. Uzbekistán: posibles alineaciones
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
- Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrulloev; Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.
Fecha, horario y TV para ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México
- Horario: 9:00 p.m. Perú y Colombia / 11:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)