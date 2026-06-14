Consulta a qué hora inicia y por qué canales ver España vs. Cabo Verde de este lunes 15 de junio, por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta a qué hora inicia y por qué canales ver España vs. Cabo Verde de este lunes 15 de junio, por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este lunes 15 de junio, el Estadio Atlanta (ex Mercedes Benz Stadium) será el escenario y testigo del debut de una de las máximas candidatas en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. No te pierdas el partido de España vs. Cabo Verde, por la Jornada 1 del Grupo H de este certamen, con la presencia de Lamine Yamal, quien apunta a ser una de las figuras del torneo. A continuación, te dejo con los horarios y canales que van a transmitir el España vs. Cabo Verde.

España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)
España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora y qué canal transmite España vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026? Horarios y TV Abierta

La transmisión del juego de España vs. Cabo Verde iniciará desde las 6:00 p.m. hora de España o 12:00 p.m. ET y se disputará este lunes 15 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales, tanto de paga como en TV abierta, para seguir el juego minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports1:00 p.m.
BoliviaRed Uno, Unitel, TiGo Sports, DIRECTV Sports12:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y DAZN12:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol y DIRECTV Sports11:00 a.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports10:00 a.m.
EcuadorEl Canal del Fútbol y DIRECTV Sports11:00 a.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5 y TUDN10:00 a.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Peacock y Fubo4:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, RTVE y DAZN6:00 p.m.
ParaguayTiGo Sports y DIRECTV Sports1:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports11:00 a.m.
UruguayDIRECTV Sports1:00 p.m.
VenezuelaTeleven y DIRECTV Sports12:00 p.m.

España vs. Cabo Verde: posibles alineaciones

  • España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.
  • Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Logan Costa, João Paulo; Willy Semedo, Laros Duarte; Garry Rodrigues, Jamiro Monteiro, Bebé Cabral; Beny Livramento.

Fecha, horario y TV para ver España vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos
  • Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 6:00 p.m. España / 1:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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