Este lunes 15 de junio, el Estadio Atlanta (ex Mercedes Benz Stadium) será el escenario y testigo del debut de una de las máximas candidatas en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. No te pierdas el partido de España vs. Cabo Verde, por la Jornada 1 del Grupo H de este certamen, con la presencia de Lamine Yamal, quien apunta a ser una de las figuras del torneo. A continuación, te dejo con los horarios y canales que van a transmitir el España vs. Cabo Verde.
¿A qué hora y qué canal transmite España vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026? Horarios y TV Abierta
La transmisión del juego de España vs. Cabo Verde iniciará desde las 6:00 p.m. hora de España o 12:00 p.m. ET y se disputará este lunes 15 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales, tanto de paga como en TV abierta, para seguir el juego minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports
|1:00 p.m.
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, TiGo Sports, DIRECTV Sports
|12:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y DAZN
|12:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol y DIRECTV Sports
|11:00 a.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|10:00 a.m.
|Ecuador
|El Canal del Fútbol y DIRECTV Sports
|11:00 a.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN
|10:00 a.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Peacock y Fubo
|4:00 p.m. ET
|España
|TVE La 1, RTVE y DAZN
|6:00 p.m.
|Paraguay
|TiGo Sports y DIRECTV Sports
|1:00 p.m.
|Perú
|DIRECTV Sports
|11:00 a.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports
|1:00 p.m.
|Venezuela
|Televen y DIRECTV Sports
|12:00 p.m.
España vs. Cabo Verde: posibles alineaciones
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.
- Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Logan Costa, João Paulo; Willy Semedo, Laros Duarte; Garry Rodrigues, Jamiro Monteiro, Bebé Cabral; Beny Livramento.
Fecha, horario y TV para ver España vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
- Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos
- Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 6:00 p.m. España / 1:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)