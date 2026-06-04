La selección de Guatemala afrontará uno de los desafíos más exigentes de su preparación internacional cuando se enfrente a República Checa este jueves 4 de junio (6:00 p.m. GUA) en territorio estadounidense. El amistoso se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y servirá como una importante prueba para la Bicolor ante una selección europea que llegará con el objetivo de mantener su ritmo competitivo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Miles de aficionados guatemaltecos radicados en Estados Unidos se darán cita en las tribunas para acompañar a su selección en un encuentro que promete emociones de principio a fin. Además de medir fuerzas frente a un rival de gran nivel, Guatemala buscará seguir consolidando su proyecto futbolístico y demostrar que puede competir ante selecciones del continente europeo. Si quieres saber a qué hora juega Guatemala vs. República Checa y qué canal transmitirá el partido EN VIVO, aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega Guatemala vs. República Checa hoy 04 de junio de 2026?

El amistoso internacional entre Guatemala y República Checa se disputará este jueves 4 de junio de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Debido a la diferencia horaria entre América y Europa, el encuentro podrá seguirse en distintos horarios según el país.

Horarios de Guatemala vs. República Checa

Guatemala: 6:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

El Salvador: 6:00 p.m.

Nicaragua: 6:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

🇨🇱 Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del viernes 5 de junio.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. República Checa EN VIVO?

Los aficionados de Guatemala podrán seguir este amistoso internacional a través de Tigo Sports, señal que habitualmente transmite los partidos de la selección guatemalteca y que se ha consolidado como una de las principales referencias deportivas del país.

La cobertura incluirá la previa del encuentro, el relato minuto a minuto y el análisis posterior, permitiendo a los seguidores de la Bicolor disfrutar de todos los detalles de este importante compromiso internacional desde cualquier lugar.

Canales para ver Guatemala vs. República Checa

📺 Guatemala: Tigo Sports

📡 Televisión por cable: Sí

⚽ Transmisión en vivo: Sí

📲 Streaming online: Sí

¿Cómo ver Guatemala vs. República Checa ONLINE?

Además de la señal televisiva tradicional, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales oficiales de Tigo Sports. El servicio está disponible para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

Para acceder a la transmisión en vivo generalmente es necesario contar con una suscripción activa o credenciales asociadas a los servicios de Tigo. De esta manera, los usuarios podrán disfrutar del partido desde prácticamente cualquier lugar con conexión a internet.

Opciones para ver Guatemala vs. República Checa por Internet

💻 Sitio web oficial de Tigo Sports.

📱 Aplicación Tigo Sports.

📺 Smart TV compatibles.

📲 Android y iPhone.

🖥️ Computadoras y tablets.

Guatemala buscará aprovechar esta oportunidad para medir su nivel ante un rival europeo de prestigio, mientras que República Checa intentará imponer su experiencia internacional en un amistoso que promete ser uno de los más atractivos de la fecha FIFA.