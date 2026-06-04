Guatemala afrontará una de las pruebas más exigentes de su calendario internacional cuando se enfrente a República Checa (Chequia), selección que disputará el Mundial 2026, este jueves 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro permitirá al técnico Luis Fernando Tena medir el nivel competitivo de la Bicolor frente a una selección europea con amplia experiencia internacional y continuar consolidando un proyecto que ha despertado ilusión entre los aficionados chapines.

La elección de Nueva Jersey como sede tampoco es casualidad. La zona metropolitana de Nueva York alberga una de las comunidades guatemaltecas más numerosas de Estados Unidos, por lo que se espera una importante presencia de seguidores en las tribunas para acompañar al combinado nacional. Si quieres saber a qué hora juega Guatemala, qué canal transmite el partido EN VIVO y cómo seguir la cobertura mediante Tigo Sports, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR del partido Guatemala vs. República Checa

Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas de Guatemala

TV: Tigo Sports

Streaming: Tigo Sports App

Estadio: Sports Illustrated Stadium

Ciudad: Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Contexto: amistoso internacional de fecha FIFA

¿Dónde ver Tigo Sports EN VIVO, Guatemala vs. República Checa por amistoso internacional?

La transmisión oficial del amistoso entre Guatemala y República Checa estará a cargo de Tigo Sports, plataforma que mantiene una estrecha relación con la cobertura de la selección guatemalteca y los principales eventos deportivos del país.

Durante los últimos años, Tigo Sports se ha consolidado como una de las señales deportivas más importantes de Centroamérica, permitiendo a los aficionados seguir partidos de la Bicolor tanto por televisión como mediante sus plataformas digitales.

Canales y plataformas de Tigo Sports en Guatemala

Servicio Disponibilidad Tigo Sports TV por suscripción Tigo Sports App Streaming Sitio web de Tigo Sports Streaming Smart TV Compatible Android Compatible iOS Compatible

¿Qué canal transmite Guatemala vs. República Checa EN VIVO en Guatemala?

Los aficionados chapines podrán seguir el encuentro mediante la cobertura especial de Tigo Sports, que ofrecerá la previa, análisis y transmisión completa desde Harrison, Nueva Jersey.

Se recomienda consultar la guía de canales actualizada de cada operador, ya que la numeración puede variar según la ciudad, el plan contratado o futuras actualizaciones de la plataforma.

¿Cómo ver Tigo Sports App EN VIVO por streaming?

Los usuarios que prefieran seguir el amistoso desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV podrán hacerlo mediante la aplicación oficial de Tigo Sports.

Opciones para ver Guatemala vs. República Checa online

Plataforma Disponibilidad Tigo Sports App Sí Navegador web Sí Android Sí iPhone y iPad Sí Smart TV Sí PC y Laptop Sí

¿A qué hora juega Guatemala vs. República Checa?

Horarios y canales para ver Guatemala vs. República Checa EN VIVO

Países Horario Canales TV Streaming Guatemala 19:00 Tigo Sports Tigo Sports App Estados Unidos (ET) 21:00 — — Estados Unidos (PT) 18:00 — — México 20:00 — — Costa Rica 19:00 — — Colombia 20:00 — — Perú 20:00 — — Ecuador 20:00 — — Chile 21:00 — — Argentina 22:00 — — España 03:00 (viernes 5 de junio) — —

¿Dónde se jugará Guatemala vs. República Checa?

El amistoso internacional se disputará en el Sports Illustrated Stadium, recinto ubicado en Harrison, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan y en una de las zonas con mayor presencia de aficionados centroamericanos en Estados Unidos.

Datos del Sports Illustrated Stadium

Información Detalle Estadio Sports Illustrated Stadium Dirección 600 Cape May Street Ciudad Harrison Estado Nueva Jersey Código Postal 07029 País Estados Unidos Capacidad 25,000 espectadores aprox. Superficie Césped natural Inauguración 2010 Equipo local New York Red Bulls

¿Cómo llegar al Sports Illustrated Stadium?

Los asistentes podrán acceder al estadio mediante la red PATH desde Manhattan, autobuses regionales, taxis y aplicaciones de movilidad. También existen estacionamientos privados en los alrededores del recinto para quienes lleguen en vehículo particular.

Aeropuerto más cercano

Aeropuerto Distancia aproximada Newark Liberty International Airport (EWR) 8 km

¿Qué clima se espera en Harrison para el partido?

De acuerdo con las tendencias meteorológicas históricas de comienzos de junio y los modelos de AccuWeather para Harrison, Nueva Jersey, se esperan temperaturas cercanas a los 22 °C durante el horario del encuentro. Las condiciones previstas son favorables para la práctica del fútbol y no se anticipan fenómenos meteorológicos extremos.

FAQ del partido Guatemala vs. República Checa

¿Qué canal transmite Guatemala vs. República Checa EN VIVO?

Tigo Sports será el encargado de transmitir el partido en Guatemala.

¿Dónde ver Guatemala vs. República Checa ONLINE?

La transmisión estará disponible mediante Tigo Sports App y sus plataformas digitales.

¿A qué hora juega Guatemala?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Guatemala.

¿Dónde se juega el amistoso?

En el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

¿Quién dirige a Guatemala?

Luis Fernando Tena es el entrenador de la selección guatemalteca.

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. República Checa por amistoso al Mundial 2026

Dato Información Partido Guatemala vs. República Checa Fecha Jueves 4 de junio de 2026 Hora 19:00 horas (Guatemala) TV Tigo Sports Streaming Tigo Sports App Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison, Nueva Jersey País Estados Unidos

El amistoso frente a República Checa representa una valiosa oportunidad para que Guatemala continúe fortaleciendo su proyecto deportivo y mida su nivel competitivo ante un rival europeo de prestigio. Con miles de aficionados chapines acompañando al equipo desde las tribunas, la Bicolor buscará ofrecer una actuación convincente en una de las plazas con mayor presencia guatemalteca de Estados Unidos.