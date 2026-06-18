México y Corea del Sur se juegan media clasificación a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un choque de alto voltaje por la Fecha 2 del Grupo A, en el Estadio Akron (casa de Chivas, Guadalajara, Jalisco), desde las 19:00 horas de la Ciudad de México , tras debutar con victorias ante Sudáfrica y Chequia, respectivamente, y llegar a este cruce con puntaje ideal. Si quieres ver el partido en vivo por televisión abierta, cable, señal de pago o cualquier plataforma de streaming legal, aquí encontrarás una guía clara y actualizada de canales oficiales y horarios por región para seguir cada minuto del duelo desde tu TV, celular o dispositivo conectado.

¿Qué canales de TV transmiten el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO?

El México vs. Corea del Sur de este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara se verá en TV abierta en México por Canal 5 (Televisa), Canal 7/azteca 7 (TV Azteca) y TUDN, además de ViX y señales de paga como DSports y plataformas como DAZN y Paramount+ según la región. A continuación te organizo los canales por región y luego un resumen por país.

Región / País Canales de TV / Plataformas para ver México vs. Corea del Sur México Canal 5 (Televisa), Canal 7 / Azteca 7 (TV Azteca), TUDN, ViX

Sudamérica (DirecTV) DSports / DirecTV Sports

Perú DSports (DirecTV), DGO (DirecTV Go), América tvGO, Paramount+

Colombia DIRECTV Sports (DSports), Win Sports, Paramount+

Ecuador DSports / DirecTV Sports, DGO, Paramount+

Chile DSports / DirecTV Sports, DAZN, Paramount+ (según operador)

Bolivia DSports / DirecTV Sports, DAZN / plataformas asociadas

Venezuela DSports / DirecTV Sports, DGO, Paramount+

Brasil DirecTV / DSports y plataformas asociadas (DAZN, Paramount+)

Argentina TyC Sports (TV), DSports/DirecTV Sports, Flow, Paramount+

Uruguay DSports / DirecTV Sports, TyC Sports y plataformas OTT

Paraguay DSports / DirecTV Sports, TyC Sports y servicios online

Estados Unidos FOX, TelevisaUnivision (UNIVERSO), Telemundo, fuboTV

España DAZN, plataformas asociadas (según acuerdos)

Streaming global ViX (Pase Mundial), DGO, Paramount+, TyC Sports Play



¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE en México?

En México, el duelo México vs. Corea del Sur se transmitirá en TV abierta a través de Canal 5 (Televisa) y Canal 7/Azteca 7 (TV Azteca) , asegurando cobertura masiva en todo el país. Además, estará disponible en TUDN para sistemas de cable y en la plataforma ViX mediante el Pase Mundial, ideal para dispositivos móviles o smart TV.

Si prefieres comentarios o coberturas específicas, puedes alternar entre la transmisión de Televisa (TUDN) y la de TV Azteca, ambas confirmadas para este partido.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE den Perú?

En Perú, el encuentro se emitirá principalmente por DSports a través de DirecTV y su plataforma DGO, además de América tvGO y Paramount+ para streaming , lo que te permite verlo tanto en TV como online. El horario para Lima es a las 20:00, alineado con Colombia y Ecuador.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela?

En Colombia, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports, además de Win Sports y Paramount+ como alternativas de TV de paga y streaming. El partido inicia a las 20:00 hora local, alineado con la franja horaria andina.

Ecuador y Venezuela comparten una lógica similar a Perú y Colombia: DSports como señal de referencia, con DGO y Paramount+ como opciones online. En Chile y Bolivia el horario es 21:00, con DirecTV como columna vertebral de la distribución y presencia de DAZN .

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE en Argentina, Uruguay y Paraguay?

En Argentina, el partido se verá por TyC Sports en TV, accesible vía Flow, DirecTV, Telecentro y Claro TV , además de DSports/DirecTV Sports y plataformas como Paramount+. El horario de inicio en Buenos Aires es a las 22:00, por lo que se trata de un duelo nocturno.

Uruguay y Paraguay comparten la distribución de DSports como feed principal, con presencia de TyC Sports y otras señales de cable que replican el contenido. Así, tanto Montevideo como Asunción también tendrán el partido a las 22:00, con múltiples ventanas en TV de paga y streaming.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE en Estados Unidos y España?

En Estados Unidos, el México vs. Corea del Sur se transmitirá por F OX en inglés y por cadenas en español como UNIVERSO y Telemundo, además del servicio de streaming fuboTV . El horario es 21:00 para la costa este, 20:00 para el centro, 19:00 en la montaña y 18:00 en la costa del Pacífico.

En España, el partido se juega ya en la madrugada del viernes (03:00), con distribución a través de DAZN y operadores que hayan adquirido los derechos del Mundial 2026. Esto permite que los aficionados españoles sigan el encuentro aunque en un horario menos conveniente.

¿A qué hora es el partido México vs. Corea del Sur HOY 18 de junio?

País / Región Hora local del partido México 19:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Chile 21:00 Bolivia 21:00 Venezuela 21:00 Brasil 22:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Paraguay 22:00 Estados Unidos (Washington) 21:00 Estados Unidos (Costa Este) 21:00 Estados Unidos (Costa Pacífico) 18:00 España 03:00 (viernes 19)

Datos clave para ver el partido México vs. Corea del Sur

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026, fase de grupos (Grupo A).

Fase: Segunda jornada del Grupo A.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026 (local).

Hora oficial (centro de México): 19:00.

Horarios de referencia: 20:00 Perú/Colombia/Ecuador; 22:00 Argentina/Uruguay.

Estadio, ciudad y dirección

Estadio: Estadio Guadalajara (denominado comercialmente Estadio Akron en varias notas de prensa).

Ciudad: Zapopan, área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.

Dirección aproximada: Prol. Av. Vallarta 6503, Col. Santa Cruz del Valle, Zapopan, Jalisco, México (referida habitualmente como ubicación oficial del estadio).

TV en México y Latinoamérica

TV abierta México: Canal 5 y Nu9ve (Televisa), Azteca 7 (TV Azteca).

TV de paga/Señal deportiva México: TUDN.

Sudamérica (incluyendo Perú): DSports / DirecTV.

México (online): TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX México.

Sudamérica (online): DGO (DirecTV GO), América tvGO, Paramount+.

TV en Estados Unidos y España

Estados Unidos (TV): FOX Network, Telemundo, FOX Sports (según parrilla), UniMás/Univision en algunos paquetes.

Estados Unidos (online): fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, ViX.

España: DAZN España (streaming).