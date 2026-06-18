Noventa minutos que pueden cambiar el rumbo del Grupo A. México y Corea del Sur, ambos vencedores en su estreno mundialista, se enfrentarán este jueves 18 de junio, a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro , en el Estadio Akron de Guadalajara con el liderato de la zona y una clasificación prácticamente asegurada a la siguiente ronda en juego. El Tri llega impulsado por su triunfo ante Sudáfrica, mientras que los Tigres del Asia hicieron lo propio frente a República Checa, convirtiendo este choque de la segunda fecha en una auténtica final anticipada dentro de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Quieres ver el segundo partido del Tri en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026.

TL;DR del México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 19:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: Akron Stadium

🌎 Jornada 2 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido entre México y Corea del Sur se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el segundo compromiso mundialista del Tri desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Corea del Sur en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el segundo partido mundialista de México.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A) Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Horario: 19:00 horas del Centro de México (CDMX)

19:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN

Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming: ViX y TUDN

ViX y TUDN Estadio: Akron Stadium

Akron Stadium Capacidad: 48,071 espectadores

48,071 espectadores Ciudad: Zapopan, Jalisco, México

Zapopan, Jalisco, México Dirección: Av. Circuito JVC 2800, El Bajío, 45019 Zapopan, Jalisco, México

El Estadio Akron será escenario de uno de los encuentros más esperados de la segunda jornada del Grupo A. Con tres puntos en el bolsillo tras vencer a Sudáfrica, México intentará asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final ante una Corea del Sur que también llega en ascenso después de derrotar a República Checa. El ganador quedará muy cerca de sellar su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.