El liderato del Grupo I se pondrá en juego este viernes 26 de junio con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. Noruega y Francia se enfrentarán en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo protagonizado por dos de las mayores figuras del fútbol mundial: Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México, 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en Estados Unidos y reunirá a dos selecciones que llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros compromisos.

Francia lidera el Grupo I gracias a una mejor diferencia de goles, por lo que un empate le bastará para terminar en el primer lugar. Noruega, en cambio, necesita una victoria para superar a los franceses y quedarse con la cima de la zona.

En México, el compromiso podrá seguirse EN VIVO mediante ViX, que cuenta con los derechos de transmisión para este encuentro.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible por FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, los aficionados podrán verlo vía FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que la transmisión radial será ofrecida por SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

En España, el partido será transmitido por Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial y DAZN Mundial 2, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

En el resto de Latinoamérica, la mayoría de países contará con emisiones oficiales mediante DIRECTV Sports y DGO, además de señales nacionales como Telefe, TyC Sports, Win Sports, América Televisión, Chilevisión y otras cadenas autorizadas según cada territorio.

¿A qué hora juega y en qué canal transmite Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.

País Hora TV Streaming México (CT) 1:00 p.m. — ViX Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 12:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo España 9:00 p.m. Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2 DAZN Spain Argentina 4:00 p.m. Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+ Bolivia 3:00 p.m. Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Chile 3:00 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Colombia 2:00 p.m. Win Sports, DIRECTV Sports Colombia Win Play, DGO, Paramount+ Ecuador 2:00 p.m. DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Paraguay 4:00 p.m. GEN — Perú 2:00 p.m. América Televisión, DIRECTV Sports Perú América TVGO, DGO, Paramount+ Uruguay 4:00 p.m. Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay AUF TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. DIRECTV Sports Venezuela, Eleven DGO Costa Rica 1:00 p.m. Teletica Canal 7, FOX Teletica En Vivo, TDMAX Guatemala 1:00 p.m. TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala Chapin TV Honduras 1:00 p.m. Telecadena 7 y 4, FOX Honduras Tigo Sports Honduras, DTVC+ El Salvador 1:00 p.m. Canal 4, FOX El Salvador TCS GO, Tigo Sports El Salvador Nicaragua 1:00 p.m. Canal 10, FOX Nicaragua Tigo Sports Nicaragua Panamá 2:00 p.m. RPC TV, TVMax, FOX Panamá Medcom GO, Tigo Sports Panamá

Canales de FOX, Telemundo y plataformas para ver Noruega vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias opciones para seguir uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la señal en español. El partido también podrá verse mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, además de la cobertura radial de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta FOX, Telemundo 47.2 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Noruega afronta el último compromiso de la fase de grupos con la posibilidad de terminar como líder del Grupo I si consigue derrotar a Francia. Del otro lado, los dirigidos por Didier Deschamps buscarán conservar la primera posición y confirmar su candidatura al título. El esperado duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé promete convertirse en uno de los grandes espectáculos de la primera ronda del Mundial FIFA 2026.