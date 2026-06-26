El liderato del Grupo I se pondrá en juego este viernes 26 de junio con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. Noruega y Francia se enfrentarán en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo protagonizado por dos de las mayores figuras del fútbol mundial: Erling Haaland y Kylian Mbappé.
El encuentro comenzará a las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México, 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en Estados Unidos y reunirá a dos selecciones que llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros compromisos.
Francia lidera el Grupo I gracias a una mejor diferencia de goles, por lo que un empate le bastará para terminar en el primer lugar. Noruega, en cambio, necesita una victoria para superar a los franceses y quedarse con la cima de la zona.
En México, el compromiso podrá seguirse EN VIVO mediante ViX, que cuenta con los derechos de transmisión para este encuentro.
En Estados Unidos, la cobertura estará disponible por FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, los aficionados podrán verlo vía FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que la transmisión radial será ofrecida por SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
En España, el partido será transmitido por Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial y DAZN Mundial 2, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.
En el resto de Latinoamérica, la mayoría de países contará con emisiones oficiales mediante DIRECTV Sports y DGO, además de señales nacionales como Telefe, TyC Sports, Win Sports, América Televisión, Chilevisión y otras cadenas autorizadas según cada territorio.
¿A qué hora juega y en qué canal transmite Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|México (CT)
|1:00 p.m.
|—
|ViX
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|España
|9:00 p.m.
|Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2
|DAZN Spain
|Argentina
|4:00 p.m.
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Chile
|3:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Colombia
|2:00 p.m.
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Paramount+
|Ecuador
|2:00 p.m.
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|4:00 p.m.
|GEN
|—
|Perú
|2:00 p.m.
|América Televisión, DIRECTV Sports Perú
|América TVGO, DGO, Paramount+
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay
|AUF TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela, Eleven
|DGO
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Teletica Canal 7, FOX
|Teletica En Vivo, TDMAX
|Guatemala
|1:00 p.m.
|TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala
|Chapin TV
|Honduras
|1:00 p.m.
|Telecadena 7 y 4, FOX Honduras
|Tigo Sports Honduras, DTVC+
|El Salvador
|1:00 p.m.
|Canal 4, FOX El Salvador
|TCS GO, Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|1:00 p.m.
|Canal 10, FOX Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|Panamá
|2:00 p.m.
|RPC TV, TVMax, FOX Panamá
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá
Canales de FOX, Telemundo y plataformas para ver Noruega vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias opciones para seguir uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la señal en español. El partido también podrá verse mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, además de la cobertura radial de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo 47.2
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Noruega afronta el último compromiso de la fase de grupos con la posibilidad de terminar como líder del Grupo I si consigue derrotar a Francia. Del otro lado, los dirigidos por Didier Deschamps buscarán conservar la primera posición y confirmar su candidatura al título. El esperado duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé promete convertirse en uno de los grandes espectáculos de la primera ronda del Mundial FIFA 2026.