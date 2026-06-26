Boston albergará uno de los partidos más atractivos de toda la fase de grupos: Noruega vs Francia, este viernes 26 de junio a partir de las 15:00 horas ET en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. ¿Quieres ver GRATIS el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de transmisión oficial en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.
¿En qué canal TV ver Francia vs. Noruega EN VIVO por señal abierta y online?
Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver el partido entre Francia vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera fecha del grupo I de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|TV abierta
|TV paga (cable/satélite)
|Streaming / Online
|Estados Unidos
|FOX (partido en ventana de Mundial, 15:00 ET, dueño de derechos en inglés).
|FS1, FOX One (señales de pago del paquete FOX Sports con derechos del Mundial).
|Telemundo App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, fuboTV, Tubi, Futbol de Primera Radio (audio), Universo/Telemundo Digital en español.
|México
|Sin TV abierta para este partido concreto; Francia vs. Noruega será exclusivo de ViX Premium según FOX Sports México.
|TUDN/Canales de pay TV del grupo, pero este juego se reserva para OTT.
|ViX Premium (confirmado como exclusivo para Francia vs. Noruega).
|España
|DAZN Mundial y DAZN Spain, propietarias del paquete digital del Mundial 2026.
|Movistar Plus+ con señales que integran el feed de DAZN en su plataforma.
|DAZN (DAZN Mundial, DAZN Spain), Movistar Plus+ OTT.
|Perú
|Probable DirecTV Sports como señal regional del Mundial 2026, según lo visto en otros partidos (Irak vs. Noruega).
|DirecTV Sports; señales integradas en operadores locales como Movistar TV y Claro TV (canales deportivos)
|DGO (DirecTV Go), Disney+ Premium y Paramount+ aparecen como plataformas oficiales para otros duelos del Mundial 2026 en la región.
|Argentina
|Telefe ha emitido otros partidos del Mundial 2026 como parte del paquete de TV abierta.
|DirecTV Sports (D Sports) con paquete completo de Mundial 2026.
|DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para partidos del Mundial (incluyendo juegos de grupos de otras selecciones).
|Colombia
|Caracol TV posee derechos de varios encuentros del Mundial 2026.
|DirecTV Sports y otros cables locales que toman su feed.
|DGO, Disney+ Premium y Paramount+ como plataformas con derechos continentales reportadas para otros partidos (Irak vs. Noruega, Francia vs. Irak).
|Ecuador
|Teleamazonas tiene derechos para partidos del Mundial 2026 (ya confirmado en otros encuentros).
|DirecTV Sports y operadores asociados.
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+.
|Chile
|Chilevisión ha transmitido partidos del Mundial 2026 en abierto.
|DirecTV Sports y señales deportivas locales.
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+ para partidos de Mundial.
|Bolivia
|Red Uno y Unitel aparecen como dueños de derechos para otros partidos del Mundial 2026.
|Tigo Sports, Entel TV.
|DGO, Disney+ Premium, plataformas propias de operadores (Tigo Sports App, Entel TV App).
|Venezuela
|Televen ha transmitido partidos del Mundial 2026.
|DirecTV Sports, Tigo Sports y otras señales de cable regionales.
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+ (paquete LATAM para Mundial).
|Brasil
|Globo y SporTV poseen un paquete amplio de derechos para el Mundial 2026.
|SporTV, SBT, Claro TV+, Sky+ y canales deportivos dedicados.
|Globoplay, CazéTV, Zapping, N Sports.
|Noruega
|NRK y TV2 son los operadores históricamente vinculados a derechos de torneos FIFA en el país; es probable que uno o ambos emitan el partido.
|TV2 Sport y otros canales deportivos locales.
|NRK TV y TV2 Play como OTT nacionales.
|Francia
|TF1 y M6 suelen repartirse partidos de la selección en Mundiales; uno de ellos, junto con beIN Sports, es candidato lógico a transmitir el encuentro.
|beIN Sports y otros canales premium con derechos FIFA.
|Plataformas OTT de los propios canales (MyTF1, 6play, beIN CONNECT).
¿A qué hora juega Francia vs. Noruega EN VIVO HOY 26 de junio por el Mundial 2026?
Hora oficial FIFA para Noruega vs. Francia: 19:00 en el Estadio de Boston (Gillette Stadium), que corresponde a 19:00 hora local Boston (ET). A partir de esa hora, ajusto por huso horario en países clave, cruzando también con horarios ya publicados (p. ej., 16:00 Argentina, 13:00 México reportados por medios).
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido el viernes 26 de junio
|Estados Unidos (Costa Este)
|Boston / Nueva York
|19:00 (ET), viernes 26 de junio.
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|16:00 (PT), viernes 26 de junio, ajustando 3 horas respecto a Boston.
|México (centro)
|Ciudad de México
|18:00, viernes 26 de junio (México suele ir 1 hora por detrás del Este de EE. UU. en verano; FOX México menciona 13:00 para otro uso pero FIFA formaliza 19:00 ET).
|Perú
|Lima
|18:00, viernes 26 de junio, equivalentes a 19:00 ET menos 1 hora de diferencia.
|Colombia
|Bogotá
|18:00, viernes 26 de junio (mismo huso que Perú).
|Ecuador
|Quito
|18:00, viernes 26 de junio.
|Bolivia
|La Paz
|19:00, viernes 26 de junio (1 hora más que Perú).
|Chile (continental)
|Santiago
|19:00, viernes 26 de junio (habitualmente UTC-4 en invierno austral, igual que ET en este periodo).
|Argentina
|Buenos Aires
|20:00, viernes 26 de junio (dato muy cercano al 16:00 Arg reportado para otro horario base; ajustado a la hora oficial 19:00 ET).
|Uruguay
|Montevideo
|20:00, viernes 26 de junio (mismo huso que Buenos Aires).
|Venezuela
|Caracas
|19:00, viernes 26 de junio (una hora más que Lima para esa época del año).
|Brasil (Brasilia / Río)
|Brasília
|20:00, viernes 26 de junio.
|España (peninsular)
|Madrid
|01:00, madrugada del sábado 27 de junio (7 horas por delante del ET según horarios FIFA para otros encuentros).
|Noruega
|Oslo
|01:00, madrugada del sábado 27 de junio (mismo huso que España peninsular en verano).
fifa+1
|Francia
|París
|01:00, madrugada del sábado 27 de junio (mismo huso que España peninsular).
Alineaciones posibles de Francia y Noruega
- Posible alineación de Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
- Posible alineación de Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.