El NRG Stadium de Houston, Texas, será sede de uno de los encuentros más esperados del Mundial de Fútbol 2026 cuando Países Bajos y Suecia se vean las caras por la Fecha 2 del Grupo F. Después de empatar 2-2 con Japón en un partidazo, la Oranje saldrá con todo por un triunfo, mientras que el combinado sueco llega con la moral al tope tras aplastar 5-1 a Túnez en la jornada anterior e intentará asegurar su pase a los dieciseisavos de final. A continuación, te detallo la hora exacta de inicio y qué canal de TV y plataforma de streaming transmitirán el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo y en directo desde EE.UU., España y los principales países de Latinoamérica, según las programaciones oficiales.
¿Qué canales TV transmiten el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO GRATIS y ONLINE por el Mundial 2026?
Conoce los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa de Países Bajos vs. Suecia hoy, sábado 20 de junio, por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
|País
|TV abierta / cable principales
|Plataformas online / streaming legales
|Argentina
|DirecTV Sports, TyC Sports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Bolivia
|Entel TV, TiGo Sports
|-
|Brasil
|-
|CazéTV, Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV Sports
|DGO, Paramount+
|Colombia
|DirecTV Sports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Ecuador
|DirecTV Sports
|DGO, Paramount+
|México
|TUDN, Canal 5, TV Azteca 7
|ViX / ViX Premium
|Perú
|América TV, DSports
|América TVGO, DGO, Paramount+, TV 360
|Paraguay
|Unicanal
|-
|Uruguay
|AUF TV, DirecTV Sports
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|Televen, DirecTV Sports
|DGO, inter
|Centroamérica
|FOX, Tigo Sports
|Apps de operadores locales, plataformas FOX según país
|Estados Unidos
|FOX Network, FS1, Telemundo, Universo
|Peacock, fuboTV, Tubi, apps FOX, plataforma Telemundo
|España
|La 1 (TVE), La 2 Cat
|RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia hoy 20 de junio por Mundial 2026?
El partido Países Bajos vs. Suecia se disputará el sábado 20 de junio desde la 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT / 7:00 p.m. (horario penisular de España) por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|2:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports y Entel TV
|1:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|1:00 p.m.
|Colombia
|Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
|12:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|11:00 a.m.
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|12:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX
|11:00 a.m.
|Estados Unidos
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|1:00 p.m. ET
|España
|TVE La 1, La 2 Cat, DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV
|7:00 p.m.
|Paraguay
|Unicanal
|2:00 p.m.
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360
|12:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGo, AUF y Paramount+
|2:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports, DGo e inter
|1:00 p.m.
Dónde, cómo ver, hora y sede para el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026
- Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)
- Horario: 12:00 p.m. en Perú y Colombia / 7:00 p.m. en España / 2:00 p.m. en Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports y DGO (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), ViX (México)