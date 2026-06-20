Horarios y canales oficiales que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía de sintonía para aficionados en Estados Unidos y México mediante TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Horarios y canales oficiales que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía de sintonía para aficionados en Estados Unidos y México mediante TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

El NRG Stadium de Houston, Texas, será sede de uno de los encuentros más esperados del Mundial de Fútbol 2026 cuando Países Bajos y Suecia se vean las caras por la Fecha 2 del Grupo F. Después de empatar 2-2 con Japón en un partidazo, la Oranje saldrá con todo por un triunfo, mientras que el combinado sueco llega con la moral al tope tras aplastar 5-1 a Túnez en la jornada anterior e intentará asegurar su pase a los dieciseisavos de final. A continuación, te detallo la hora exacta de inicio y qué canal de TV y plataforma de streaming transmitirán el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo y en directo desde EE.UU., España y los principales países de Latinoamérica, según las programaciones oficiales.

El Países Bajos - Suecia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Países Bajos - Suecia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canales TV transmiten el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO GRATIS y ONLINE por el Mundial 2026?

Conoce los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa de Países Bajos vs. Suecia hoy, sábado 20 de junio, por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

PaísTV abierta / cable principalesPlataformas online / streaming legales
ArgentinaDirecTV Sports, TyC SportsDGO, Disney+, Paramount+
BoliviaEntel TV, TiGo Sports-
Brasil-CazéTV, Disney+ Premium
ChileDirecTV SportsDGO, Paramount+
ColombiaDirecTV SportsDGO, Disney+, Paramount+
EcuadorDirecTV Sports DGO, Paramount+
MéxicoTUDN, Canal 5, TV Azteca 7 ViX / ViX Premium
PerúAmérica TV, DSports América TVGO, DGO, Paramount+, TV 360
ParaguayUnicanal -
UruguayAUF TV, DirecTV Sports DGO, Paramount+
VenezuelaTeleven, DirecTV Sports DGO, inter
CentroaméricaFOX, Tigo Sports Apps de operadores locales, plataformas FOX según país
Estados UnidosFOX Network, FS1, Telemundo, Universo Peacock, fuboTV, Tubi, apps FOX, plataforma Telemundo
EspañaLa 1 (TVE), La 2 CatRTVE Play, DAZN, DAZN Mundial, Movistar+

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia hoy 20 de junio por Mundial 2026?

El partido Países Bajos vs. Suecia se disputará el sábado 20 de junio desde la 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT / 7:00 p.m. (horario penisular de España) por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaFlow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+2:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports y Entel TV1:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, DGO y Paramount+1:00 p.m.
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+12:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports11:00 a.m.
EcuadorDIRECTV Sports, DGO y Paramount+12:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX11:00 a.m.
Estados UnidosFOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio1:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, La 2 Cat, DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV7:00 p.m.
ParaguayUnicanal2:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 36012:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports, DGo, AUF y Paramount+2:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports, DGo e inter1:00 p.m.
Houston, Texas (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Canales y horarios para ver el partido Países Bajos vs. Suecia este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del grupo F del Mundial 2026 en el Estadio de Houston, Texas. FOTO de la selección de Países Bajos con composición de Jesús Yupanqui.
Houston, Texas (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Canales y horarios para ver el partido Países Bajos vs. Suecia este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del grupo F del Mundial 2026 en el Estadio de Houston, Texas. FOTO de la selección de Países Bajos con composición de Jesús Yupanqui.

Dónde, cómo ver, hora y sede para el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)
  • Horario: 12:00 p.m. en Perú y Colombia / 7:00 p.m. en España / 2:00 p.m. en Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports y DGO (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), ViX (México)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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