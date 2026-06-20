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Canales TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y México
Revise la lista de canales de TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo gratis hoy por la Fecha 2 del Grupo F del Mundial de Fútbol 2026. Una guía de señales oficiales para seguir el partido en televisión abierta y por internet en Estados Unidos, España y México.
Países Bajos y Suecia se enfrentan en un partido de pronóstico reservado por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el sábado 20 de junio a las 12:00 hrs (hora de Bogotá) / 1pm ET / 10am PT en el NRG Stadium de Houston, Texas. Para ver el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO y ONLINE?
El partido del sábado 20 de junio entre Países Bajos y Suecia por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX, TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+
|DAZN y DAZN Mundial
|Alemania
|--
|ZDF, SRF zwei y MagentaTV
|México
|TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7
|ViX y Azteca Deportes
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|TiGo Sports Guatemala (por VPN)
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
|Canadá
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5 y CTV
|TSN+, RDS App, CTV App y Crave
|Puerto Rico
|Telemundo
|UNIVERSO y NAICOM
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK y BBC Radio 5 Live
|Francia
|beIN Sports 1, M6 y Free
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
|Italia
|--
|DAZN
|Suiza
|M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue Sport
|SRF Play y Sunrise TV
|Suecia
|TV4 y NRK1
|TV4 Play
|Portugal
|Sport TV1, SIC y Sport TV2
|Sport TV Multiscreen y LiveMode
|Japón
|Fuji TV
|DAZN
¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Países Bajos vs. Suecia por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 19:00 hrs (horario peninsular de España) del sábado 20 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 19:00 horas
- México y Centroamérica: 11:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 14:00 horas
- Estados Unidos: 13:00 (ET) / 10:00 (PT)
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