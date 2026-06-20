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Canales TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y México

Revise la lista de canales de TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo gratis hoy por la Fecha 2 del Grupo F del Mundial de Fútbol 2026. Una guía de señales oficiales para seguir el partido en televisión abierta y por internet en Estados Unidos, España y México.

Lista completa de los canales de TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo gratis hoy en el Mundial de Fútbol 2026. Alternativas de señal abierta disponibles para audiencias en EE.UU., España y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Lista completa de los canales de TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo gratis hoy en el Mundial de Fútbol 2026. Alternativas de señal abierta disponibles para audiencias en EE.UU., España y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Países Bajos y Suecia se enfrentan en un partido de pronóstico reservado por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el sábado 20 de junio a las 12:00 hrs (hora de Bogotá) / 1pm ET / 10am PT en el NRG Stadium de Houston, Texas. Para ver el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Houston, Texas (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Canales y horarios para ver el partido Países Bajos vs. Suecia este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del grupo F del Mundial 2026 en el Estadio de Houston, Texas. FOTO de la selección de Países Bajos con composición de Jesús Yupanqui.
Houston, Texas (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Canales y horarios para ver el partido Países Bajos vs. Suecia este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del grupo F del Mundial 2026 en el Estadio de Houston, Texas. FOTO de la selección de Países Bajos con composición de Jesús Yupanqui.

¿Qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO y ONLINE?

El partido del sábado 20 de junio entre Países Bajos y Suecia por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX, TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+DAZN y DAZN Mundial
Alemania--ZDF, SRF zwei y MagentaTV
MéxicoTUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7ViX y Azteca Deportes
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports Guatemala (por VPN)
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1, TSN3, TSN4, TSN5 y CTVTSN+, RDS App, CTV App y Crave
Puerto RicoTelemundoUNIVERSO y NAICOM
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK y BBC Radio 5 Live
FranciabeIN Sports 1, M6 y FreeM6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
Italia--DAZN
SuizaM6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue SportSRF Play y Sunrise TV
SueciaTV4 y NRK1TV4 Play
PortugalSport TV1, SIC y Sport TV2Sport TV Multiscreen y LiveMode
JapónFuji TVDAZN
Horarios y canales oficiales que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía de sintonía para aficionados en Estados Unidos y México mediante TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Horarios y canales oficiales que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía de sintonía para aficionados en Estados Unidos y México mediante TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Países Bajos vs. Suecia por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 19:00 hrs (horario peninsular de España) del sábado 20 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 19:00 horas
  • México y Centroamérica: 11:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 13:00 (ET) / 10:00 (PT)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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