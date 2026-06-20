Canales TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y México

Países Bajos y Suecia se enfrentan en un partido de pronóstico reservado por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el sábado 20 de junio a las 12:00 hrs (hora de Bogotá) / 1pm ET / 10am PT en el NRG Stadium de Houston, Texas. Para ver el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Houston, Texas (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Canales y horarios para ver el partido Países Bajos vs. Suecia este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del grupo F del Mundial 2026 en el Estadio de Houston, Texas. FOTO de la selección de Países Bajos con composición de Jesús Yupanqui.

¿Qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO y ONLINE?

El partido del sábado 20 de junio entre Países Bajos y Suecia por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX, TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ DAZN y DAZN Mundial Alemania -- ZDF, SRF zwei y MagentaTV México TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7 ViX y Azteca Deportes Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) DirecTV Sports DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) FOX TiGo Sports Guatemala (por VPN) Estados Unidos FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi Canadá TSN1, TSN3, TSN4, TSN5 y CTV TSN+, RDS App, CTV App y Crave Puerto Rico Telemundo UNIVERSO y NAICOM Reino Unido BBC One BBC Sport Web, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK y BBC Radio 5 Live Francia beIN Sports 1, M6 y Free M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL Italia -- DAZN Suiza M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue Sport SRF Play y Sunrise TV Suecia TV4 y NRK1 TV4 Play Portugal Sport TV1, SIC y Sport TV2 Sport TV Multiscreen y LiveMode Japón Fuji TV DAZN

Horarios y canales oficiales que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía de sintonía para aficionados en Estados Unidos y México mediante TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Países Bajos vs. Suecia por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 19:00 hrs (horario peninsular de España) del sábado 20 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 19:00 horas

: 19:00 horas México y Centroamérica : 11:00 horas

: 11:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 12:00 horas

: 12:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 14:00 horas

: 14:00 horas Estados Unidos: 13:00 (ET) / 10:00 (PT)