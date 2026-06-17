HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026 con la presencia de Cristiano Ronaldo en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026 con la presencia de Cristiano Ronaldo en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Portugal comenzará este miércoles 17 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a RD Congo por la primera jornada del Grupo K en el NRG Stadium de Houston, Texas. El encuentro marcará una nueva oportunidad para Cristiano Ronaldo, quien disputa el sexto Mundial de su carrera y busca conquistar el único gran título que aún falta en su extraordinario palmarés.

La selección dirigida por Roberto Martínez llega respaldada por una generación que ha sabido competir al máximo nivel en Europa, con figuras como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha y Rúben Dias. Enfrente estará una RD Congo que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974 y que intentará sorprender en uno de los grupos más atractivos de la competición.

En Portugal, el encuentro será transmitido por Sport TV y SIC. Mientras tanto, en Estados Unidos, los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante FOX Network, Telemundo, Universo y diversas plataformas de streaming.

En Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports) y DGO liderarán la cobertura regional, complementados por operadores y señales locales según cada país.

En México, los aficionados podrán seguir el debut de Cristiano Ronaldo a través de Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que ViX ofrecerá la transmisión online.

En España, la cobertura estará disponible mediante Movistar+ y DAZN Mundial, con acceso adicional a través de DAZN Spain para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

En Argentina, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Argentina, con opciones digitales mediante DGO, Flow y Paramount+. En Uruguay también se suman AUF TV y Paramount+, mientras que en Colombia, Ecuador, Chile y Perú la señal de DIRECTV Sports estará acompañada por DGO y Paramount+ para seguir todas las incidencias del encuentro.

Por su parte, varios países de Latinoamérica complementarán la cobertura con señales de televisión abierta o de alcance nacional, como GEN y Trece en Paraguay, RPC TV y TVMax en Panamá, Canal 10 en Nicaragua, así como Pio Deportes en República Dominicana, ampliando el acceso al partido para millones de aficionados de la región.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
España19:00Movistar+, DAZN MundialDAZN Spain
Estados Unidos (ET)13:00FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock TV, fuboTV
Estados Unidos (PT)10:00FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock TV, fuboTV
Argentina14:00DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow, Paramount+
Colombia12:00DIRECTV Sports ColombiaDGO, Paramount+
Chile13:00DIRECTV Sports ChileDGO, Paramount+
Ecuador12:00DIRECTV Sports EcuadorDGO, Paramount+
Perú12:00DIRECTV Sports PerúDGO, Paramount+
Uruguay14:00DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela13:00DIRECTV Sports VenezuelaDGO, Inter
Bolivia13:00Tigo Sports Bolivia, Entel TVEntel TV
Paraguay13:00GEN, Trece
Panamá12:00RPC TV, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá
Costa Rica11:00FOX Costa RicaFOX+
Honduras11:00FOX Honduras, Tigo Sports HondurasTigo Sports Honduras
Guatemala11:00Tigo Sports Guatemala
El Salvador11:00Tigo Sports El Salvador
Nicaragua11:00Canal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
República Dominicana13:00Pio Deportes
México11:00Canal 5, TUDN, Azteca 7ViX
Brasil14:00Disney+ Premium Brasil, CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver Portugal vs. RD Congo en Estados Unidos

Los aficionados de Estados Unidos contarán con múltiples opciones para seguir el estreno de Portugal en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX Network tendrá la cobertura principal en inglés. Además, FOX One, Peacock TV y fuboTV estarán disponibles para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La cobertura radial también estará disponible mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio para quienes prefieran seguir el encuentro a través de audio en directo.

Ciudad / EstadoTelemundoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Miami, FLCanal 51FOX 7Peacock TV, FOX One, fuboTV
Orlando, FLCanal 31FOX 35Peacock TV, FOX One, fuboTV
Tampa, FLCanal 49FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Chicago, ILCanal 44FOX 32Peacock TV, FOX One, fuboTV
Dallas, TXCanal 39FOX 4Peacock TV, FOX One, fuboTV
Houston, TXCanal 47FOX 26Peacock TV, FOX One, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52FOX 11Peacock TV, FOX One, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39FOX 10Peacock TV, FOX One, fuboTV
Las Vegas, NVCanal 39FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
San Francisco, CACanal 48FOX 2Peacock TV, FOX One, fuboTV
Seattle, WACanal 7.4FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Denver, COCanal 25FOX 31Peacock TV, FOX One, fuboTV
Washington D.C.Canal 44FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Portugal vs. RD Congo
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo K)
  • Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
  • Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos); 14:00 (Argentina y Uruguay); 13:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 12:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 11:00 (México y Centroamérica); 19:00 (España)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
  • Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
  • Estadio: NRG Stadium
  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
  • Capacidad: 72,220 espectadores
  • Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Portugal inicia una nueva aventura mundialista con la obligación de confirmar sobre el terreno de juego las expectativas que lo sitúan entre los aspirantes al título. Con Cristiano Ronaldo liderando el ataque y una plantilla repleta de talento en todas las líneas, el conjunto luso intentará arrancar con una victoria frente a una RD Congo que vuelve a la élite mundial después de más de cinco décadas y que sueña con escribir una de las historias más inesperadas de la Copa Mundial FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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