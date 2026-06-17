El astro luso inicia una nueva aventura en la máxima justa del balompié. Averigüe dónde ver Portugal vs. RD Congo en vivo gratis hoy, con Cristiano Ronaldo, por la Copa Mundial de Fútbol 2026, sus horarios y canales de TV abierta online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
El astro luso inicia una nueva aventura en la máxima justa del balompié. Averigüe dónde ver Portugal vs. RD Congo en vivo gratis hoy, con Cristiano Ronaldo, por la Copa Mundial de Fútbol 2026, sus horarios y canales de TV abierta online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los estrenos más esperados de la jornada inaugural de la fase de grupos. Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, mide fuerzas contra República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio a partir de la 1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Si quieres saber dónde ver el partido Portugal vs. RD Congo en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.

Cristiano Ronaldo lidera la alineación oficial en el debut mundialista. Conozca a qué hora juega Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con horarios adaptados para México, USA y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Cristiano Ronaldo lidera la alineación oficial en el debut mundialista. Conozca a qué hora juega Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con horarios adaptados para México, USA y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿A qué hora juega Portugal — RD Congo por el Mundial 2026?

El compromiso entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.

PaísHora
Estados Unidos (ET)1:00 p.m.
Estados Unidos (CT)12:00 p.m.
Estados Unidos (MT)11:00 a.m.
Estados Unidos (PT)10:00 a.m.
México11:00 a.m.
Guatemala11:00 a.m.
Honduras11:00 a.m.
El Salvador11:00 a.m.
Nicaragua11:00 a.m.
Costa Rica11:00 a.m.
Panamá12:00 p.m.
Colombia12:00 p.m.
Ecuador12:00 p.m.
Perú12:00 p.m.
Venezuela1:00 p.m.
Bolivia1:00 p.m.
Paraguay2:00 p.m.
Chile2:00 p.m.
Argentina2:00 p.m.
Uruguay2:00 p.m.
España7:00 p.m.
Portugal6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Portugal — RD Congo EN VIVO GRATIS por TV abierta?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta en varios países. Estas son las principales opciones gratuitas confirmadas para ver el partido.

PaísCanal gratuito
Estados Unidos (español)Telemundo
MéxicoCanal 5 Televisa y Azteca 7
El Salvador--
Honduras--
Guatemala--
Costa Rica--
PanamáRPC TV
Colombia--
Ecuador--
Perú--
Venezuela--
Chile--
Argentina--
Uruguay--
ParaguayGEN, Trece
España--

En algunos países, además de la transmisión por señal abierta, también habrá acceso gratuito mediante plataformas digitales oficiales de los propios canales de televisión.

Los aficionados podrán ver el partido mediante los canales de señal abierta habilitados en cada país, así como por las plataformas oficiales de streaming que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los aficionados podrán ver el partido mediante los canales de señal abierta habilitados en cada país, así como por las plataformas oficiales de streaming que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Dónde ver Portugal — RD Congo por streaming y canales de paga?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosFOX, Peacock
MéxicoTUDN y ViX
GuatemalaTigo Sports
HondurasTigo Sports y FOX
Costa RicaFOX+
PanamáTVMax, Medcom GO, Tigo Sports y FOX
ColombiaDIRECTV Sports, DGO y Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports y Paramount+
ArgentinaFlow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+
Paraguay--
EspañaDAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Posibles alineaciones de Portugal — RD Congo

Portugal

Diogo Costa; Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Cancelo; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

RD Congo

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Axel , Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Noah Sadiki; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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