La fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026 comienza con uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio, a partir de las 17:30 horas de Asunción (4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT) , en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un partido que marcará el futuro de ambos seleccionados en el torneo. Los alemanes llegan como favoritos tras una sólida fase de grupos, mientras que la Albirroja buscará dar el golpe y avanzar a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Alemania intentará imponer su experiencia en instancias decisivas, pero Paraguay ha demostrado ser uno de los equipos más competitivos del campeonato gracias a su orden defensivo y la velocidad de sus atacantes. Con figuras como Julio Enciso liderando la ilusión guaraní, se espera un encuentro intenso de principio a fin.

En Paraguay, la transmisión oficial estará disponible a través de GEN, Trece y POPU TV. Por su parte, en Estados Unidos el encuentro podrá seguirse mediante FOX Network y Telemundo. Los aficionados de México contarán con la cobertura de Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que en España el duelo será emitido por DAZN y Movistar+.

Además, gran parte de Latinoamérica podrá disfrutar del compromiso a través de DIRECTV Sports y la plataforma DGO, que ofrecerán la cobertura completa de uno de los partidos más esperados de esta ronda eliminatoria del Mundial 2026.

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026?

Las transmisiones oficiales estarán disponibles en Paraguay, Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica mediante señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming autorizadas.

País Hora TV Streaming Paraguay 5:30 p.m. GEN, Trece, POPU TV — Estados Unidos (ET) 4:30 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 1:30 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo México (CT) 2:30 p.m. Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo España 10:30 p.m. DAZN, Movistar+ DAZN Spain, DAZN Mundial Argentina 5:30 p.m. TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina TyC Sports Play, DGO, Paramount+ Chile 4:30 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Colombia 3:30 p.m. Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Paramount+ Perú 3:30 p.m. DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Ecuador 3:30 p.m. DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Uruguay 5:30 p.m. DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 4:30 p.m. DIRECTV Sports Venezuela DGO Bolivia 4:30 p.m. Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV

Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Alemania vs. Paraguay EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro entre Alemania y Paraguay por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOX Network emitirá la señal en inglés, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español para toda la comunidad hispana. Además, el partido podrá verse online mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horarios para ver el partido Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

El partido entre Alemania y Paraguay se disputará este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Consulta los horarios oficiales para Estados Unidos, México, España, Paraguay y el resto de Latinoamérica.

País Hora Paraguay 5:30 p.m. Estados Unidos (ET) 4:30 p.m. Estados Unidos (CT) 3:30 p.m. Estados Unidos (MT) 2:30 p.m. Estados Unidos (PT) 1:30 p.m. México (CT) 4:30 p.m. España 10:30 p.m. Argentina 5:30 p.m. Chile 4:30 p.m. Colombia 3:30 p.m. Perú 3:30 p.m. Ecuador 3:30 p.m. Venezuela 4:30 p.m. Uruguay 5:30 p.m. Bolivia 4:30 p.m. Costa Rica 2:30 p.m. Guatemala 2:30 p.m. Honduras 2:30 p.m. El Salvador 2:30 p.m. Nicaragua 2:30 p.m. Panamá 12:00 p.m. República Dominicana 4:30 p.m. Puerto Rico 4:30 p.m.

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir Alemania vs. Paraguay EN VIVO este lunes 29 de junio mediante FOX Network y Telemundo. La cobertura online estará disponible a través de FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Estados Unidos

FOX Network

Telemundo

FOX One (streaming)

fuboTV (streaming)

Telemundo Deportes En Vivo (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?

En España, el encuentro entre Alemania y Paraguay podrá verse EN DIRECTO mediante DAZN, DAZN Mundial y Movistar+, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en España

DAZN

DAZN Mundial

Movistar+

DAZN Spain (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el compromiso mediante las señales oficiales de GEN, Trece y POPU TV, encargadas de llevar toda la cobertura de la selección albirroja durante el Mundial 2026.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Paraguay

GEN

Trece

POPU TV

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?

En México, la cobertura estará disponible a través de Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Asimismo, los aficionados podrán seguir el partido online mediante ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en México

Canal 5 Televisa

TUDN

Azteca 7

ViX (streaming)

TUDN En Vivo (streaming)

Azteca Deportes En Vivo (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Latinoamérica?

La mayoría de países de Sudamérica contará con cobertura oficial mediante DIRECTV Sports y DGO. Además, algunos territorios dispondrán de señales nacionales autorizadas como Caracol TV, RCN, Chilevisión, TyC Sports y otros operadores con derechos para el Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Latinoamérica

DIRECTV Sports

DGO

Paramount+

TyC Sports

Chilevisión

Caracol TV

RCN

DIRECTV Sports Colombia

DIRECTV Sports Chile

DIRECTV Sports Perú

DIRECTV Sports Ecuador

DIRECTV Sports Uruguay

DIRECTV Sports Venezuela

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido entre Alemania y Paraguay a través de TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina. Además, la cobertura digital estará disponible mediante TyC Sports Play, DGO y Paramount+, permitiendo seguir todas las incidencias desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Argentina

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

TyC Sports Play (streaming)

DGO (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?

Chile contará con la transmisión oficial de Chilevisión y DIRECTV Sports Chile para este duelo de dieciseisavos de final. Asimismo, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante DGO y Paramount+ desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

DGO (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

Los seguidores colombianos podrán disfrutar del partido mediante Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia. La transmisión online estará disponible a través de Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO y Paramount+.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Colombia

Caracol TV

RCN Televisión

DIRECTV Sports Colombia

Caracol Play (streaming)

Deportes RCN En Vivo (streaming)

DGO (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?

En territorio peruano, la cobertura oficial estará a cargo de DIRECTV Sports Perú. Los aficionados también podrán seguir todas las acciones del encuentro mediante DGO y Paramount+.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Perú

DIRECTV Sports Perú

DGO (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos tendrán acceso a la transmisión del encuentro por DIRECTV Sports Ecuador. Asimismo, las plataformas DGO y Paramount+ ofrecerán cobertura online durante los 90 minutos.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador

DGO (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el compromiso podrá verse a través de DIRECTV Sports Venezuela. La alternativa digital será DGO, que transmitirá el partido en vivo para computadoras, teléfonos móviles y Smart TV.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

DGO (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?

La afición paraguaya tendrá tres opciones para seguir a la Albirroja en esta histórica presentación por los dieciseisavos de final. GEN, Trece y POPU TV emitirán el encuentro en todo el territorio nacional.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Paraguay

GEN

Trece

POPU TV

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán seguir el partido mediante Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia. Además, Entel TV ofrecerá cobertura complementaria del encuentro.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports Bolivia

Entel TV

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, la transmisión oficial estará disponible mediante ViX, una de las plataformas autorizadas para emitir encuentros del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Costa Rica

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?

Los seguidores guatemaltecos podrán seguir el compromiso a través de Tigo Sports Guatemala y ViX, que ofrecerán cobertura completa del encuentro.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el duelo podrá verse mediante Tigo Sports Honduras y la plataforma ViX para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Honduras

Tigo Sports Honduras

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños tendrán acceso al partido por Tigo Sports El Salvador y ViX, opciones autorizadas para la cobertura del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en El Salvador

Tigo Sports El Salvador

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?

La transmisión para Panamá estará disponible mediante Tigo Sports Panamá y ViX, plataformas encargadas de llevar la cobertura del compromiso entre alemanes y paraguayos.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Panamá

Tigo Sports Panamá

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?

Los aficionados dominicanos podrán seguir el encuentro a través de CDN Deportes y Pio Deportes. Además, ViX ofrecerá la señal online para quienes prefieran ver el partido vía streaming.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en República Dominicana

CDN Deportes

Pio Deportes

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?

La cobertura oficial para Nicaragua estará disponible mediante Tigo Sports Nicaragua y ViX, que ofrecerán la transmisión en directo de este duelo correspondiente a los dieciseisavos de final.

Canales para ver Alemania vs. Paraguay en Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

ViX (streaming)