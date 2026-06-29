La ilusión mundialista de entra en su momento más decisivo. La Albirroja se enfrenta este lunes 29 de junio a Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, un duelo de eliminación directa que paralizará al país y que podrá verse EN VIVO GRATIS a través de Trece (Canal 13). El encuentro se disputará desde las 17:30 horas de Asunción (4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT) en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Después de superar una exigente fase de grupos, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará una de las mayores victorias de su historia reciente frente a una selección alemana acostumbrada a competir en las instancias decisivas de los Mundiales. Con Julio Enciso, Miguel Almirón y Antonio Sanabria como principales cartas ofensivas, Paraguay intentará mantener vivo el sueño de avanzar a octavos de final.

Si estás buscando dónde ver el partido por televisión abierta o vía streaming, la transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante Trece (Canal 13), además de otras plataformas autorizadas para seguir todas las incidencias desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

  • Trece (Canal 13)
  • Señal abierta nacional
  • Cableoperadores afiliados
  • Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

  • Teléfonos móviles
  • Computadoras
  • Tablets
  • Smart TV
  • Navegadores web

También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026

PartidoParaguay vs. Alemania
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
FaseDieciseisavos de final
FechaLunes 29 de junio de 2026
Hora17:30 horas de Asunción
TVTrece (Canal 13), GEN y POPU TV
StreamingPlataforma digital de Trece
EstadioGillette Stadium
CiudadFoxborough, Massachusetts (Estados Unidos)
GEN, TRECE, CANAL 13, DIRECTV, TiGo Sports, Unicanal EN VIVO — ver partido Paraguay vs. Alemania por TV y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC