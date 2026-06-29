La ilusión mundialista de Paraguay entra en su momento más decisivo. La Albirroja se enfrenta este lunes 29 de junio a Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, un duelo de eliminación directa que paralizará al país y que podrá verse EN VIVO GRATIS a través de Trece (Canal 13). El encuentro se disputará desde las 17:30 horas de Asunción (4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT) en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Después de superar una exigente fase de grupos, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará una de las mayores victorias de su historia reciente frente a una selección alemana acostumbrada a competir en las instancias decisivas de los Mundiales. Con Julio Enciso, Miguel Almirón y Antonio Sanabria como principales cartas ofensivas, Paraguay intentará mantener vivo el sueño de avanzar a octavos de final.

Si estás buscando dónde ver el partido por televisión abierta o vía streaming, la transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante Trece (Canal 13), además de otras plataformas autorizadas para seguir todas las incidencias desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

Trece (Canal 13)

Señal abierta nacional

Cableoperadores afiliados

Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

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También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026

Partido Paraguay vs. Alemania Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fase Dieciseisavos de final Fecha Lunes 29 de junio de 2026 Hora 17:30 horas de Asunción TV Trece (Canal 13), GEN y POPU TV Streaming Plataforma digital de Trece Estadio Gillette Stadium Ciudad Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)