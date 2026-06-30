Dos de las selecciones revelación de la Copa Mundial 2026 se verán las caras. Costa de Marfil medirá fuerzas contra Noruega por los dieciseisavos de final en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), desde las 13:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Costa de Marfil vs. Noruega en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|13:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|12:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|10:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|11:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|10:00
|Colombia
|Bogotá
|12:00
|Perú
|Lima
|12:00
|Ecuador
|Quito
|12:00
|Venezuela
|Caracas
|13:00
|Bolivia
|La Paz
|13:00
|Chile (continental)
|Santiago
|13:00
|Argentina
|Buenos Aires
|14:00
|Uruguay
|Montevideo
|14:00
|Paraguay
|Asunción
|14:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|14:00
|España (peninsular)
|Madrid
|19:00
|Portugal
|Lisboa
|18:00
|Francia
|París
|19:00
|Alemania
|Berlín
|19:00
|Italia
|Roma
|19:00
|Reino Unido
|Londres
|18:00
|Costa de Marfil
|Yamusukro / Abiyán
|17:00
¿Qué canal TV transmite Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO GRATIS y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Costa de Marfil - Noruega EN VIVO GRATIS este martes 29 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|--
|ViX
|Argentina
|DSports en TV de paga.
|Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
|Chile
|DSports
|Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
|Colombia
|Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de Colombia
|DGO, Paramount+
|Perú
|América Televisión, Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|América TVGO, DGO, Paramount+, TV 360
|Ecuador
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|Canales deportivos de TV de pago (DSports)
|DGO, Paramount+, inter
|Uruguay
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+, AUF TV
|Brasil
|--
|Disney+ Premium, CazéTV
|España
|--
|DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
|Alemania
|MagentaTV
|Das Erste, SRF zwei
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de Costa de Marfil vs. Noruega
- Costa de Marfil: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Guela Doué, Christopher Operi; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo, Yan Diomande; Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.
- Noruega: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Leo Østigård, Henrik Falchener, Fredrik André Bjørkan; Thelo Aasgaard, Patrick Berg, Martin Ødegaard; Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup, Erling Haaland. DT: Ståle Solbakken.