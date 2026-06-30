Dos de las selecciones revelación de la Copa Mundial 2026 se verán las caras. Costa de Marfil medirá fuerzas contra Noruega por los dieciseisavos de final en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), desde las 13:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Costa de Marfil vs. Noruega en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Consulta los horarios y canales de transmisión para ver Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 30 de junio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los horarios y canales de transmisión para ver Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 30 de junio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami13:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)12:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles10:00
México (centro)Ciudad de México11:00
México (Pacífico)Tijuana10:00
ColombiaBogotá12:00
PerúLima12:00
EcuadorQuito12:00
VenezuelaCaracas13:00
BoliviaLa Paz13:00
Chile (continental)Santiago13:00
ArgentinaBuenos Aires14:00
UruguayMontevideo14:00
ParaguayAsunción14:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo14:00
España (peninsular)Madrid19:00
PortugalLisboa18:00
FranciaParís19:00
AlemaniaBerlín19:00
ItaliaRoma19:00
Reino UnidoLondres18:00
Costa de MarfilYamusukro / Abiyán17:00

¿Qué canal TV transmite Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Costa de Marfil - Noruega EN VIVO GRATIS este martes 29 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
México--ViX
ArgentinaDSports en TV de paga. Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
ChileDSportsParamount+, DGO (plataforma online de DSports)
ColombiaCanal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
PerúAmérica Televisión, Canal deportivo de TV por cable (DSports)América TVGO, DGO, Paramount+, TV 360
EcuadorCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
VenezuelaCanales deportivos de TV de pago (DSports)DGO, Paramount+, inter
UruguaySeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+, AUF TV
Brasil--Disney+ Premium, CazéTV
España--DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
AlemaniaMagentaTVDas Erste, SRF zwei
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Incidencias del partido entre Noruega y Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026. Conozca qué selección ganó el encuentro, el resumen de goles y las opciones para ver repeticiones mediante canales de TV online gratis. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Incidencias del partido entre Noruega y Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026. Conozca qué selección ganó el encuentro, el resumen de goles y las opciones para ver repeticiones mediante canales de TV online gratis. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Posibles alineaciones de Costa de Marfil vs. Noruega

  • Costa de Marfil: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Guela Doué, Christopher Operi; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo, Yan Diomande; Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.
  • Noruega: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Leo Østigård, Henrik Falchener, Fredrik André Bjørkan; Thelo Aasgaard, Patrick Berg, Martin Ødegaard; Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup, Erling Haaland. DT: Ståle Solbakken.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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