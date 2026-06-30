🌐 Canal FOX Sports EN VIVO — ver partido Noruega vs. Costa de Marfil EN DIRECTO por 16avos del Mundial 2026

La ronda de dieciseísavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con el choque entre la selección de Costa de Marfil y el combinado de Noruega en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, programado para las 14:00 horas ET / 11:00 horas PT . Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, podrás seguir la transmisión oficial a través de FOX Sports, tanto por televisión como vía streaming online.

En su cuarta aparición en la fase final del torneo, los africanos por fin han sido capaces de pasar la fase de grupos y entrar en las eliminatorias, gracias a una impresionante segunda posición en el Grupo E tras sus victorias contra Ecuador y Curazao. Como ocurrió en su última participación en la Copa Mundial, en Francia 1998, Noruega ha vuelto a pasar la fase de grupos tras vencer a Irak y a Senegal antes de perder contra Francia para terminar segunda en el Grupo I.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido por lso 16vos de final entre Noruega vs. Costa de Marfil podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado partido Noruega vs. Costa de Marfil este martes 30 de junio a partir de las 14:00 horas ET . Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

El delantero Erling Haaland lidera la ofensiva en el partido de Costa de Marfil vs. Noruega en vivo hoy. Revise los horarios oficiales y qué canal transmite el duelo del Mundial 2026 para las audiencias en México y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Fecha, hora, TV y dónde ver Noruega vs. Costa de Marfil EN VIVO

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Lugar: AT&T Stadium, Arlington, Texas

Horario: 14 horas ET / 13 horas CT / 12 horas MT / 11 horas PT

Canal TV: FOX Sports

Streaming: FOX One y FOX Sports App

ESPN EN VIVO, Costa de Marfil vs. Noruega en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @herrelandslaget)