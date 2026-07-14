Hay un partido que promete muchas emociones, y ese es el Francia vs. España, que se disputará en el Estadio Dallas este martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026. Para que no te pierdas el duelo, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Francia vs. España en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Francia vs. España por el Mundial 2026 este martes 14 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. España?
Este martes 14 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. España por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, TDP, TDP Play, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Televisión Pública
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play, Win+ Fútbol, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Disney+ Premium Argentina, Antel TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua