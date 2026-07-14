La recta final del Mundial 2026 promete emociones al máximo con el enfrentamiento entre Francia y España, un duelo que definirá al primer finalista del torneo. Miles de aficionados buscan la mejor forma de seguir este compromiso EN VIVO, y DAZN se presenta como una de las principales alternativas para disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo con una transmisión de alta calidad.
Si te encuentras en España o tienes acceso a la plataforma, DAZN ofrecerá una cobertura completa del partido a través de su aplicación y servicios compatibles. En esta nota te explicamos cómo ver el Francia vs. España por DAZN, las diferentes opciones para acceder a la plataforma desde televisión o internet y los horarios oficiales del encuentro en varios países.
¿Cómo ver DAZN EN VIVO para seguir Francia vs. España?
DAZN permite ver los principales eventos deportivos mediante su plataforma de streaming, por lo que podrás seguir el Francia vs. España desde distintos dispositivos.
Desde un Smart TV
- Descarga la aplicación oficial de DAZN.
- Inicia sesión con tu cuenta activa.
- Busca la transmisión del partido y disfrútalo en vivo.
Desde computadora
- Ingresa al sitio web oficial de DAZN desde cualquier navegador compatible.
- Accede con tu usuario y contraseña.
- Selecciona la transmisión del Francia vs. España.
Desde celular o tablet
- Descarga la app de DAZN para Android o iPhone.
- Inicia sesión con tu suscripción.
- Accede al partido desde cualquier lugar con conexión a internet.
Otros dispositivos compatibles
- Chromecast.
- Apple TV.
- Amazon Fire TV Stick.
- Android TV.
- Consolas PlayStation y Xbox compatibles.
- Google TV.
Para disfrutar de la transmisión sin interrupciones, se recomienda contar con una conexión estable a internet y acceder a la plataforma unos minutos antes del inicio del partido.
Horarios de Francia vs. España por país
El partido entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
|País
|Hora
|México
|1:00 p. m.
|Guatemala
|1:00 p. m.
|El Salvador
|1:00 p. m.
|Honduras
|1:00 p. m.
|Nicaragua
|1:00 p. m.
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|Belice
|1:00 p. m.
|Panamá
|2:00 p. m.
|Colombia
|2:00 p. m.
|Ecuador
|2:00 p. m.
|Perú
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|1:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p. m.
|Venezuela
|3:00 p. m.
|Bolivia
|3:00 p. m.
|Chile
|3:00 p. m.
|Paraguay
|3:00 p. m.
|Argentina
|4:00 p. m.
|Uruguay
|4:00 p. m.
|España (peninsular)
|9:00 p. m.