No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Otras dos selecciones quieren seguir haciendo historia en la Copa Mundial de Fútbol 2026 este jueves 09 de julio. Francia enfrentará a Marruecos por los cuartos de final en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos), desde las 16:00 ET. ¿Quieres saber dónde ver el partido Francia vs. Marruecos en vivo y en directo online? A continuación, te detallo cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura del encuentro por el pase a las semifinales del máximo torneo de selecciones de la FIFA desde cualquier lugar en el que te encuentres.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos EN VIVO ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
México (centro)Ciudad de México14:00
México (Pacífico)Tijuana14:00
España (peninsular)Madrid22:00
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami16:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)15:00 / 14:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles13:00
ColombiaBogotá15:00
PerúLima15:00
EcuadorQuito15:00
BoliviaLa Paz16:00
VenezuelaCaracas16:00
Chile (continental)Santiago16:00
ArgentinaBuenos Aires17:00
UruguayMontevideo17:00
ParaguayAsunción17:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo17:00
PortugalLisboa21:00
FranciaParís22:00
AlemaniaBerlín22:00
ItaliaRoma22:00
Reino UnidoLondres21:00
MarruecosRabat21:00

¿Qué canal TV transmite Francia vs. Marruecos EN VIVO GRATIS y Streaming Online por los cuartos de final del Mundial 2026?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Francia vs. Marruecos EN VIVO GRATIS este jueves 09 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7ViX
ArgentinaDSports en TV de paga. Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
ChileSeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+
ColombiaCanal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
PerúCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
EcuadorCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
VenezuelaCanales deportivos de TV de pago (DSports)DGO, inter
UruguaySeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+, AUF TV
Brasil--Disney+ Premium, CazéTV
España--DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
AlemaniaMagentaTV, ORF einsDas Erste, SRF zwei
Reino UnidoITV 1 UK, STVITVX, STV Player, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
El partido entre Francia y Marruecos se disputará en Boston este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El partido entre Francia y Marruecos se disputará en Boston este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Posibles alineaciones de Francia vs. Marruecos

  • Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, R. Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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