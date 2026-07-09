Francia y Marruecos volverán a encontrarse en una eliminatoria mundialista con una historia reciente imposible de ignorar. Cuatro años después de las semifinales de Catar 2022, ambas selecciones se citan este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough, Boston, para disputar uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El ganador se instalará entre los cuatro mejores equipos del torneo.

La selección francesa aterriza en esta instancia como una de las principales candidatas al título gracias a una plantilla repleta de talento encabezada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y William Saliba. Marruecos, por su parte, busca ajustar cuentas tras la derrota sufrida ante los Bleus en Catar y consolidar una época histórica que ya la convirtió en la primera selección africana en alcanzar dos cuartos de final consecutivos en una Copa del Mundo.

El encuentro comenzará a las 22:00 horas de Madrid (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y podrá seguirse gratuitamente en España a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas como DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del Francia vs. Marruecos EN DIRECTO por el Mundial 2026

⚽ Partido: Francia vs. Marruecos

Francia vs. Marruecos 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Jueves 9 de julio de 2026

Jueves 9 de julio de 2026 🕘 Hora en España: 22:00 horas (peninsular)

22:00 horas (peninsular) 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: Gillette Stadium

Gillette Stadium 📍 Ciudad: Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)

Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos) ⭐ Kylian Mbappé busca acercarse a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro

🌟 Achraf Hakimi lidera el sueño histórico de Marruecos

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD transmitirá en abierto para toda España el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Boston.

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Además de RTVE, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Francia vs. Marruecos por Internet?

RTVE Play ofrecerá la señal en directo de La 1 HD para todos los usuarios que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles, ordenadores o televisores conectados. La plataforma permite acceder gratuitamente a la programación en vivo de RTVE y disfrutar del encuentro desde cualquier punto de España.

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Asimismo, el encuentro también podrá verse mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

⚽ Partido Francia vs. Marruecos EN DIRECTO 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (cuartos de final) 📅 Fecha Jueves 9 de julio de 2026 🕘 Hora 22:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio Gillette Stadium 📍 Ciudad Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Análisis de Noé Yactayo

“Francia llega a estos cuartos de final transmitiendo una sensación que pocos equipos han conseguido mantener durante todo el torneo: control. Incluso cuando no domina completamente los partidos, conserva recursos individuales suficientes para resolver cualquier situación. Mbappé sigue siendo el factor diferencial más determinante del campeonato.

Marruecos representa un desafío distinto al que han enfrentado los franceses hasta ahora. No es la selección revelación de Catar 2022. Es un equipo mucho más maduro, acostumbrado a competir bajo presión y con experiencia reciente en instancias decisivas. La presencia de Hakimi, Mazraoui, Brahim Díaz y Ounahi le permite combinar disciplina táctica con talento para atacar espacios.

La clave puede encontrarse en la paciencia. Francia intentará imponer su jerarquía y calidad técnica. Marruecos buscará reducir espacios y castigar cualquier transición. En eliminatorias de este nivel, los detalles suelen marcar la diferencia. Y pocos equipos han demostrado manejar mejor esos detalles que Francia durante la última década.”