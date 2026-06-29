Países Bajos se enfrenta a Marruecos hoy, lunes 29 de junio, en un duelo de alto voltaje por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde las 7:00 p.m. (hora de México), en el Estadio Monterrey . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? Conoce qué canales por señal abierta, cable y streaming pasan el partido desde México, Estados Unidos y otras partes del mundo.

La selección neerlandesa llega a esta instancia como líder invicto del Grupo F tras su victoria 3-1 sobre Túnez, mientras que Marruecos selló su clasificación con un juego ordenado y eficaz en la fase de grupos, convirtiendo este choque en uno de los más atractivos del cuadro eliminatorio.

Señal de DIRECTV y DGo en vivo para ver la transmisión de Países Bajos vs. Marruecos en directo, por la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO HOY 29 de junio?

El partido Países Bajos vs. Marruecos se juega hoy 29 de junio a las 19:00 en México y Centroamérica, 20:00 en la franja andina, 21:00 en Chile/EE.UU. Este y 22:00 en el Cono Sur .

País / Región Hora local del partido hoy 29 de junio México 7:00 p. m. Guatemala 7:00 p. m. Honduras 7:00 p. m. El Salvador 7:00 p. m. Nicaragua 7:00 p. m. Costa Rica 7:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Estados Unidos (ET: NY, Miami, Washington) 9:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. República Dominicana 9:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Brasil 10:00 p. m. Paraguay 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. España 3:00 a. m. del martes 30 de junio

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por TV y Streaming Online?

Los derechos del Países Bajos vs. Marruecos hoy 29 de junio están repartidos entre DSports/DGO/Paramount+ en Sudamérica, cadenas abiertas/cable en cada país y OTT como ViX, DAZN, Movistar, FOX y Telemundo.

País / Región Canales de TV que lo pasan EN VIVO Plataformas de streaming online que lo pasan EN VIVO Perú DSports (DirecTV Sports) DGO, Paramount+ Argentina DSports (DirecTV) DGO, Flow Sports, Paramount+ Chile DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Colombia DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Ecuador DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Uruguay DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Venezuela DSports (DirecTV) DGO Paraguay GEN, Trece, Unicanal — México Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN ViX / ViX Premium Estados Unidos FOX Network, FOX One, Telemundo fuboTV, DirecTV con Telemundo, SiriusXM FC (audio), Fútbol de Primera Radio España DAZN, La 1 (TVE), Movistar+ BarTV Mundial DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+ (BarTV Mundial) Brasil CazéTV (YouTube), Disney+ Premium CazéTV vía YouTube, Disney+ Premium Bolivia Entel TV — Paraguay (extra) GEN, Trece, Unicanal —

¿Cómo llega Países Bajos al partido de 16vos de final?

Tras un inicio de certamen marcado por dudas y falta de eficacia, la selección de Países Bajos logró recomponer su estructura táctica y encadenar resultados clave en su grupo. Empató 2-2 frente a Japón en un duelo de alto ritmo y posterior revisión arbitral; posteriormente se impuso con autoridad 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez, exhibiendo mayor solidez defensiva y contundencia en campo rival. Con estos marcadores, el equipo dirigido por Ronald Koeman cerró la fase de grupos como líder de su zona con 7 puntos, asegurando la clasificación a la siguiente ronda en condición de primero y reforzando su candidatura en la competición.

¿Cómo llega Marruecos al partido de 16vos de final?

En contraste con otros representantes africanos, la selección del norte de África volvió a consolidarse como una de las más sólidas de su confederación, sosteniendo un rendimiento de élite desde su debut en el torneo. En la primera fecha firmó un empate 1-1 ante Brasil, vigente potencia mundial, dejando indicadores de juego avanzados muy positivos en posesión, intensidad y eficiencia defensiva, que más tarde se transformaron en resultados. Luego encadenó una victoria 1-0 frente a Escocia y un triunfo por 4-2 ante Haití, alcanzando 7 puntos de 9 posibles, con un diferencial de gol de +3 que la ubicó como escolta directa de los pentacampeones en la tabla y reforzó su candidatura a dar el gran golpe en la fase decisiva.