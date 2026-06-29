Países Bajos y Marruecos medirán fuerzas este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro ha generado mucha expectativa. Por esa razón, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Países Bajos - Marruecos en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Países Bajos - Marruecos por el Mundial 2026 este lunes 29 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del jueves 25 de junio
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Países Bajos - Marruecos?
El Países Bajos - Marruecos por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 29 de junio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes