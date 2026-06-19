Achraf Hakimi es, para muchos entendidos en la materia, el mejor lateral derecho del mundo, bicampeón de la Champions League y campeón de la última edición de la Copa de África con Marruecos, combinado nacional que actualmente representa en el Mundial. Sin embargo, un tema legal lo tiene con la cabeza fuera del fútbol y deberá resolverlo próximamente.

En las últimas horas se confirmó que sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles desestimó el recurso presentado por la defensa de jugador contra la orden de procesamiento de su juicio por violación. En consecuencia, será juzgado ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine en Francia.

El caso se remonta al año 2023 cuando una joven (que no se ha revelado la identidad) señaló que tuvo comunicación con Hakimi vía la red social Instagram, antes de que se vieran en casa del marroquí, quien presuntamente le habría tocado los pechos sin consentimiento para luego abusar de ella. “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo”, declaró la denunciante durante su audiencia.

Solo algunas horas después de conocerse la noticia este viernes, el futbolista del París Sain Germain utilizó su cuenta de ‘X’, ex Twitter para pronunciarse y compartir su deseo que hablar ante el Juzgado y defender su posición.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en que la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”, escribió.

“Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, añadió Hakimi en una comentada publicación.

Hakimi fue capitán y titular el debut de Marruecos ante Brasil. (Foto: Getty)

Quien también se pronunció fue la abogada de la supuesta víctima, la renombrada Rachel-Flore Pardo, quien tomó con mucha satisfacción la decisión del Tribunal.

“Tras más de tres años de batallas legales, después de haber sido difamada y arrastrada por el fango por la defensa de Achraf Hakimi, esta decisión trae alivio y esperanza a mi clienta. Alivio por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol masculino”, declaró.

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