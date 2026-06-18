Jorge Bermúdez se mostró a favor de la posible incorporación de Matheus Uribe a Universitario de Deportes y resaltó la trayectoria y condiciones del mediocampista colombiano. El exintegrante de la selección cafetera consideró que el volante aún mantiene un alto nivel competitivo y que su llegada representaría un importante refuerzo para el cuadro merengue.

“Para la ‘U’ sería una gran noticia que llegue Matheus Uribe. Es un profesional a carta cabal y futbolísticamente todavía tiene mucho por dar”, afirmó Bermúdez en diálogo con Denganche.

Asimismo, destacó las virtudes que caracterizan al experimentado jugador, señalando que su aporte va más allá de la recuperación de balón.

“Es un ‘8’ que tiene mucha libertad para llegar al ataque. No es un volante de contención. Le da categoría a sus equipos, pisa el área, aporta en el equilibrio defensivo y, además, es un líder sano dentro del grupo”, explicó en Denganche.

En otro momento, Bermúdez se refirió al desempeño de la selección colombiana luego de imponerse a Uzbekistán en su estreno en el Mundial 2026. Aunque valoró el triunfo, manifestó que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo todavía no alcanza el nivel esperado y apuntó a la irregular actualidad de algunas de sus figuras.

Bermúdez habló del posible refuerzo de Universitario | Foto: AFP

“Los equipos dependen mucho del momento de sus jugadores y, desgraciadamente, la actualidad de Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Richard Ríos no ha estado acorde con las obligaciones de la selección”, sostuvo Bermúdez.

Del mismo modo, consideró que Kevin Puerta no debería cargar con todo el peso futbolístico del equipo debido a su juventud.

“Tiene apenas 22 años. No puede tomar la pelota en un Mundial y ser el dueño absoluto del equipo. Tienen que aparecer otros jugadores. Es increíble que Colombia haya anotado y luego le entregara el balón a Uzbekistán”, concluyó.

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