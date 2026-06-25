Por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el , pactado para este jueves 25 de junio desde las 3:00 p.m. en Ecuador, con la misma hora en Perú y Colombia. ¿No sabes cómo ver este partidazo? En Ecuador podrás seguirlo a través de , mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Futbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

Ecuador vs. Alemania será televisado por Teleamazonas (Canal 5), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: dfb_team)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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