Ecuador vs. Alemania jugarán este jueves 25 de junio, por la tercera y última fecha del Grupo E del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el MetLife Stadium de New York, Estados Unidos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La selección tricolor llegó a la competencia con mucha ilusión de hacer historia, pero el panorama indica que tiene mínimas chances de avanzar, pues para ello solo le resta ganar al combinado nacional teutón, y esperar un tropiezo de Costa de Marfil ante Curazao. Ambos juegos se disputarán en simultáneo.

Precisamente, fue la selección del Caribe que lo puso en esta situación, luego de empatar sin goles el último fin de semana, pese al favoritismo de Ecuador, que gozó de importantes chances para anotar, pero que no estuvo fino de cara al arco. Uno de los más criticados fue el entrenador Sebastián Beccacece, quien en rueda de prensa se vio muy afectado.

“Todo lo que diga por ahí puede llegar a ser contraproducente. Teníamos que ganar, no lo hicimos. Como responsable del grupo, obviamente (soy) el principal responsable. Y lo que les dije a mis futbolistas: mientras yo vea que ellos buscan, generan, se entregan, compiten, no puedo reprochar absolutamente nada. Nadie quiere fallar un gol”, expresó el adiestrador. La responsabilidad es totalmente mía (...)”, declaró.

Curazao fue un rival incómodo para Ecuador que no pudo anotar y complicó sus chances. (Foto: Reuters)

En frente estará la Alemania de Julian Nagelsmann que ya aseguró el primer lugar y dejaría en el banco de suplentes a varios habituales titulares, para reservarlos hasta la siguiente ronda de la competición. Además, es un partido propicio para darle rodaje a otros jugadores que no tuvieron minutos.

Historial entre Ecuador y Alemania

Mundial Alemania 2006 (Fase de grupos): Alemania se impuso por 3-0 en la tercera fecha del Grupo A. Los goles fueron anotados por Miroslav Klose (doblete) y Lukas Podolski.

Alemania se impuso por en la tercera fecha del Grupo A. Los goles fueron anotados por Miroslav Klose (doblete) y Lukas Podolski. Amistoso Internacional (2013): Alemania ganó por 4-2 en un encuentro disputado en Boca Ratón, Florida. Por los alemanes marcaron Lukas Podolski y Lars Bender (ambos por duplicado), mientras que Antonio Valencia y Walter Ayoví descontaron para Ecuador

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido entre Ecuador y Alemania por Teleamazonas en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible a través de DSports para los clientes de DirecTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por streaming.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Perú?

En territorio peruano, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports y la plataforma DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. También estará disponible mediante DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por DSports, mientras que la plataforma DGO permitirá seguirlo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Chile?

Los aficionados chilenos podrán ver el encuentro por Chilevisión en señal abierta. Además, estará disponible mediante DSports y DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Uruguay?

En Uruguay, el compromiso podrá seguirse por Canal 5, Canal 10, Canal 12, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Paraguay?

Los hinchas paraguayos tendrán la posibilidad de ver el partido por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12), Popu TV, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el encuentro mediante DSports y la plataforma DGO, disponibles para los clientes de DirecTV.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en México?

En México, el partido podrá verse por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y la plataforma ViX, dependiendo de la programación oficial de la jornada mundialista.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro a través de La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, según la programación oficial del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Alemania en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso estará disponible por Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Sports y FOX Deportes, además de las plataformas ViX, Peacock y Fubo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Alemania?

El encuentro entre Ecuador vs. Alemania está programado para este jueves 25 de junio desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Brasil y Uruguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 4:00 p.m. y en España desde las 9:00 p.m..

¿Dónde juegan Ecuador vs. Alemania?

El amistoso internacional entre Ecuador vs. Alemania se disputará en el MetLife Stadium de New York, Estados Unidos. Este recinto deportivo es utilizado por los Philadelphia Eagles de fútbol americano (NFL y tiene una capacidad de 82.500 mil espectadores.

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